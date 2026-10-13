La Comunidad ha desarrollado este año 81 de las 137 medidas de la Estrategia Regional contra la Pobreza

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en la Comisión Regional de Lucha contra la Pobreza. - CARM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha 81 de las 137 medidas previstas para 2026 en el Plan Operativo de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza 2026-2028, mientras que el resto se desarrollarán antes de que finalice el año. Las actuaciones recogidas en este primer plan anual representan el 60% del total de iniciativas contempladas en la Estrategia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado este documento ante la Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza, en la que están representadas distintas administraciones públicas y entidades sociales, según ha informado la Comunidad.

Ruiz ha explicado que el Plan Operativo concreta las medidas previstas por cada consejería, sus objetivos, los destinatarios y su grado de ejecución. "De esta manera, desde la Comisión Rectora hacemos un seguimiento de este documento, para evaluar las medidas desarrolladas y comprobar si es necesario reforzar alguna, o en qué aspectos habría que incidir", ha señalado.

El documento, aprobado como instrumento de desarrollo anual de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza, establece las prioridades y responsabilidades de cada actuación y permite evaluar sus resultados. La Estrategia fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero.

La consejera ha destacado que el plan es "un elemento esencial para implementar de forma efectiva la Estrategia, asegurando que la desplegamos de forma ordenada, coordinada y evaluable, porque sólo así contribuiremos a reducir de forma directa la pobreza y la exclusión social en la Región".

Las actuaciones se articulan en torno a tres ejes: la prevención de la pobreza y la exclusión social, el impulso de la inclusión social y el estímulo de la integración social.

Ruiz también ha agradecido la colaboración de las entidades sociales que participaron en el diseño de la Estrategia y cuya contribución considera esencial para afrontar este reto. En este sentido, ha aludido a un escenario económico marcado por la incertidumbre y "una creciente inflación que castiga a los más vulnerables".

La Estrategia se elaboró con la coordinación de las consejerías competentes en política social, vivienda, empleo, salud y educación, y con la colaboración de la Red de Lucha contra la Pobreza de la Región de Murcia (EAPN), la Universidad de Murcia, el Colegio Profesional de Trabajo Social, la Federación de Municipios y la Delegación del Gobierno.