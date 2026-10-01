Comunidad destaca que el Barómetro del CEMOP confirma el "liderazgo" de López Miras y el "rechazo" a políticas del PSOE

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha asegurado este jueves que el Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) "confirma el liderazgo del presidente Fernando López Miras" y el "rechazo" de los murcianos a las políticas del PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, López Aragón ha afirmado que los datos "demuestran que el PP volvería a ganar las elecciones y que se acerca a la mayoría absoluta".

En este sentido, ha subrayado que el PP "es el único partido que crece respecto al barómetro del año pasado en siete puntos", hasta alcanzar el 43,1% de votantes, y ha recordado que la encuesta posiciona al jefe del Ejecutivo autonómico como el político "mejor valorado y más conocido" de la comunidad.

En esta línea, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha manifestado que el estudio refleja "el aumento de la confianza de los ciudadanos de la Región de Murcia en el proyecto político del Partido Popular y del presidente, Fernando López Miras".

De forma paralela, López Aragón ha sostenido que el sondeo evidencia "el rechazo que hay por parte de los ciudadanos de la Región de Murcia a las políticas del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Paco Lucas".

Según ha expuesto la portavoz, este desacuerdo responde a decisiones "que rechazan el trasvase Tajo-Segura, que tengamos una financiación justa en la Región de Murcia y el modelo de vivienda asequible" promovido por el Ejecutivo autonómico, que ha definido como "muy diferente, sin duda, al que propone Pedro Sánchez".