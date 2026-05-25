La Comunidad destina 1,2 millones a ayudar a pymes y autónomos a detectar amenazas en red y reforzar su ciberseguridad

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, en un momento de su intervención en la jornada de presentación del proyecto ORUM - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha destinado 1,2 millones de euros al proyecto ORUM, una iniciativa diseñada para ayudar a las pymes y autónomos de la Región a detectar posibles amenazas en la red y reforzar su ciberseguridad, según ha informado el Gobierno autonómico.

El proyecto pone a disposición de pymes y autónomos una herramienta totalmente gratuita de análisis y monitorización de su entorno digital para identificar riesgos y posibles vulnerabilidades en sus sistemas y configuraciones o detectar amenazas e incidentes potenciales.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha presentado este lunes en Cartagena esta iniciativa en una jornada que ha incluido diversas ponencias sobre ciberseguridad y una mesa redonda en la que se analizaron casos reales para mostrar la importancia de la prevención digital.

El proyecto, que desplegará la Dirección General de Transformación Digital a través de la Agencia de Transformación Digital con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ofrece un servicio de cibervigilancia con un seguimiento continuo del entorno digital de la empresa o autónomo para detectar posibles amenazas de forma temprana y poder anticiparse a posibles incidentes de seguridad en la red.

A través de ORUM, y también sin coste alguno, los participantes tienen acceso a asesoramiento especializado para poder aplicar mejoras en sus sistemas. Todo ello se ofrece de una manera progresiva y adaptada al nivel y las necesidades de cada usuario.

La iniciativa, que cuenta con una página web en la que las pymes y autónomos interesados pueden encontrar toda la información necesaria, incluye también formación personalizada y con un marcado carácter práctico para los profesionales y directivos empresariales, así como la organización de jornadas para informar y sensibilizar sobre los riesgos del mundo digital.

NUEVOS RIESGOS Y RETOS DIGITALES

El titular de Transformación Digital ha destacado que la creciente digitalización "ha abierto nuevos retos y espacios y ha expuesto a pymes y autónomos a nuevos riesgos como el phising o el ransomware, pero la solución no es dejar pasar las posibilidades que ofrece este proceso de transformación, sino poner el foco en la seguridad y en la prevención".

"En el Gobierno regional somos conscientes de que no existe el riesgo cero, pero también estamos convencidos de que el tejido empresarial e industrial de la Región no puede dejar pasar el tren de la digitalización, y por eso ponemos a su disposición programas como este, que se enmarca a su vez en nuestro firme compromiso con la ciberseguridad", ha señalado Marín.

El Gobierno regional va a destinar más de 130 millones de euros a inversiones en actuaciones e infraestructuras de refuerzo de la seguridad digital, una cantidad que incluye la licitación del contrato de comunicaciones y ciberseguridad para los próximos cinco años.

El proyecto ORUM cuenta con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation y del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.