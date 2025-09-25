La Comunidad destina casi 8 millones para impulsar a los grupos de excelencia científica de la Región

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado este jueves destinar casi 8 millones de euros en los próximos cuatro años (un máximo de 2 millones por año) a ayudas para los grupos y unidades de excelencia científica de la Región.

Estas subvenciones se materializarán a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

El objetivo de las ayudas es consolidar la actividad de las unidades y consorcios de excelencia científica en la Región, aumentar su competitividad e impacto internacional y reforzar la transferencia de resultados al tejido social y económico.

La dotación prevista, financiada con fondos propios de la Comunidad, permitirá ofrecer un apoyo estable y flexible adaptado a las necesidades de los grupos beneficiarios.

La convocatoria forma parte del Programa Regional de Apoyo a la Investigación Científica y Técnica, gestionado por la Fundación Séneca, y permanecerá abierta hasta el próximo 10 de octubre.

Estas ayudas se enmarcan en un programa específico para mejorar la calidad del sistema de ciencia y tecnología de la Región y de sus centros de conocimiento, que supondrá una inversión total de casi 8 millones de euros en un periodo de cuatro años, desde 2025 hasta 2028, ambos incluidos.

Cada grupo de investigación consolidado que acredite una trayectoria de excelencia y una composición de investigadores de alto nivel podrá optar a ayudas de hasta 400.000 euros en dicho periodo, con un máximo de 100.000 euros anuales.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional busca favorecer el desarrollo científico y técnico de la Región de Murcia, alineado con los compromisos de fomento de la investigación, la innovación y la atracción de talento investigador.