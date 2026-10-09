La Comunidad dota a las áreas de Salud de Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario para la atención a la salud mental

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, visitó hoy el Centro de Salud Mental Mar Menor, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora mañana, 10 de octubre - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha visitado en San Javier el Centro de Salud Mental Mar Menor, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre donde ha destacado el refuerzo que el Gobierno autonómico ha realizado en las áreas de Salud de la Región de Murcia,

En concreto, se las ha dotado de Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) para mejorar la atención a la salud mental, especialmente en personas con trastorno mental grave, como esquizofrenia o psicosis.

Estos equipos, que incluyen la figura del terapeuta ocupacional para potenciar la rehabilitación y la autonomía del paciente, están compuestos por profesionales especializados que realizan su trabajo a domicilio. De esta forma, se llega a personas que tienen dificultades para acudir a los recursos habituales, y por tanto presentan mayor riesgo de abandono del tratamiento, han informado desde el Ejecutivo regional.

Durante la visita, López Miras ha explicado que la red de Salud Mental cuenta con 26 nuevos profesionales que complementan los nueve ETAC en las áreas de Salud, y que han permitido crear uno de estos equipos en el Altiplano.

Así, ha subrayado que los ETAC son un recurso "fundamental" formado "por profesionales especializados que desarrollan buena parte de su trabajo cerca del entorno habitual de los pacientes, es decir, en su domicilio. Y esto es muy importante, porque, para algunas personas, acudir de manera regular a un recurso sanitario no siempre resulta sencillo. Hay situaciones en las que es necesario acercarse un poco más, acompañar de otra manera y mantener ese vínculo en el tiempo".

De esta forma, los ETAC ayudan "a que cada persona pueda avanzar hacia una mayor autonomía y recuperación, siempre en coordinación con el resto de recursos sanitarios y sociales", ha señalado López Miras.

Además, ha resaltado que "la atención a la salud mental necesita recursos, por supuesto, pero también necesita una mirada cercana" y "conocer que detrás de cada caso hay una historia, una familia y unas circunstancias muy concretas".

Para ello, defendió el trabajo conjunto de los profesionales, con una idea clara: "Poner a la persona en el centro". Así, López Miras recordó que "cuando una persona necesita ayuda, no debería encontrarse con puertas separadas. Lo que necesita es que los distintos servicios sean capaces de coordinarse para ofrecerle una respuesta lo más sencilla y cercana posible".

Los 26 nuevos profesionales en los ETAC incluyen diez de Enfermería especializada en Salud Mental, ocho de Terapia Ocupacional y ocho de Trabajo Social, que complementan la atención que prestan los psicólogos clínicos y psiquiatras de la red.

En particular, la incorporación de más profesionales de Enfermería especializada favorece la continuidad asistencial, el seguimiento de los cuidados y la coordinación con Atención Primaria. Junto con el refuerzo de Trabajo Social se facilita la conexión con los servicios sociales y los recursos comunitarios, y mejora la coordinación.

Durante su intervención, el presidente también ha reconocido la labor de todos los profesionales sanitarios y, en especial, a quienes forman parte de la red de Salud Mental de la Región de Murcia. "Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y por el compromiso que demostráis cada día con las personas que necesitan atención en salud mental", les ha trasladado.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS ETAC

Los ETAC prestan una atención individualizada y coordinada, especialmente dirigida a personas que, por sus circunstancias clínicas, familiares o sociales, puedan tener dificultades para mantener una adecuada relación con los dispositivos ordinarios de salud mental.

Su objetivo es favorecer la continuidad asistencial, prevenir la desvinculación de los recursos sanitarios y promover la autonomía y la recuperación.

El Área VIII-Mar Menor cuenta con una nueva Unidad de Rehabilitación Psicosocial con la que se acerca este recurso a la población del área, ya que evita a los pacientes desplazarse a Cartagena. De esta manera, pueden acceder a esta atención en su propia área de Salud, mejorando la accesibilidad y la continuidad asistencial.

Se trata de un recurso pensado para acompañar a las personas en procesos duraderos, para recuperar capacidad, ganar autonomía, retomar actividades cotidianas y, en definitiva, recuperar espacios de vida que pueden haberse visto afectados.

El ETAC y la Unidad de Rehabilitación Psicosocial se encuentran ubicados en las instalaciones del Centro de Salud Mental Mar Menor, donde se ha adaptado un espacio de 400 metros cuadrados para albergar ambos recursos. La Unidad permite desarrollar intervenciones individuales y grupales dirigidas a favorecer la autonomía, la recuperación y la integración de las personas atendidas.

Para el funcionamiento de ambos recursos se cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por dos enfermeras especialistas en Salud Mental, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, un psiquiatra y un psicólogo clínico.