La Comunidad exige al Gobierno central que deje de adoptar "decisiones unilaterales" sobre el soterramiento

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido al Gobierno central que "deje de adoptar decisiones unilaterales" sobre las obras del soterramiento de las vías a su paso por Murcia porque "afectan severamente a los plazos de ejecución y coste, y dejan al margen al resto de socios".

Díez de Revenga ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha estado acompañado por la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal.

Así, el titular de Fomento ha presentado este jueves al Consejo un informe en el que detalla los 45,3 millones de euros que la Comunidad aportará a las obras del soterramiento de las vías férreas a su paso por Murcia y la llegada del AVE a la Región. Este montante se suma a los 10,6 que destinará el próximo mes de abril.

El consejero ha explicado que el objetivo del informe es "mostrar de nuevo el enorme y absoluto compromiso que tenemos desde el Gobierno regional tanto con las obras de soterramiento de las vías a su paso por la ciudad de Murcia, como con la llegada de la Alta Velocidad a la Región".

Díez de Revenga ha señalado que esta es "una infraestructura estratégica" para la continuidad del proyecto europeo del Corredor Mediterráneo. Así, el "compromiso" de la Comunidad se ha materializado, según el titular de Fomento, en una aportación de 45,3 millones a los que hay que sumar otros diez en este ejercicio.

Por tanto, hasta el momento el Gobierno murciano ha abonado 19.248.231 millones de euros para el primer tramo de soterramiento --desde el barrio de Santiago el Mayor hasta la estación de El Carmen-- y 26.115.564 millones para la segunda parte --desde la estación hacia Nonduermas--.

En esta segunda fase el sistema de pago es distinto y, por orden de Adif, se abona por adelantado. Según ha explicado el consejero, a la Comunidad solo le correspondería aportar seis millones para este tramo.

"La Comunidad Autónoma está adelantando grandes cantidades de dinero sin que ello se corresponda con ritmos de obra equivalentes, y lo estamos haciendo siendo una región infrafinanciada", ha aseverado el titular de Fomento.

En este sentido, ha criticado el "deficiente servicio ferroviario" que sufre la ciudadanía de Murcia, solo al nivel de Extremadura, con un sistema de cercanías "francamente mejorable". "Es lamentable que tengamos que desplazarnos a otras comunidades para acceder a servicios de Alta Velocidad", ha lamentado.

EXIGENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL

Díez de Revenga ha manifestado que, como el Ejecutivo murciano cumple "de forma íntegra" con sus responsabilidades financieras, y dado que es socio de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, está "legitimado" para realizar "tres exigencias al Estado".

La primera está relacionada con la necesidad de que el Gobierno central actúe "con precisión y rigor económico". En este punto, ha señalado que según las previsiones de ADIF, entre 2016 y 2018 la Comunidad consignó hasta 62 millones de euros que "nunca llegaron a ejecutarse".

"Y eso nos causa enormes problemas de gestión en los presupuestos de la Comunidad", ha comentado el consejero, tras insistir en que la Región de Murcia necesita "un horizonte certero en la planificación y programación económica de las obras" porque supone "un gran esfuerzo" para la Administración regional.

A su juicio, el Ejecutivo de la Nación debe ser "escrupuloso" en la planificación financiera, "no porque no queramos pagar", sino porque "cantidades de dinero tan importantes es necesario que se traten con el debido respeto y rigor".

La segunda exigencia manifestada por Díez de Revenga es que las decisiones sean colegiadas, y que el Estado deje de "tomar decisiones unilaterales" porque se trata de una obra "que nos afecta a todos, fundamentalmente a los ciudadanos de la Región de Murcia".

Además, ha reclamado que "no haya improvisación", como ha ocurrido, según el consejero, con la decisión "unilateral" de ejecutar una estación provisional que cuesta cinco millones de euros y que "se omitió en el proyecto de ejecución que se sacó a licitación y se adjudicó".

"Determinados responsables políticos se han aventurado a ofrecer a los afectados por las obras del soterramiento compensaciones económicas por las afecciones sobre sus hogares cuando realmente no representan a ninguna administración, y además lo han hecho a través de los medios de comunicación". Esto, en su opinión, "solo sirve para llenar de angustia a las familias".

Igualmente, Díez de Revenga ha exigido "transparencia" sobre la aplicación de los fondos europeos "de los que dicen que se va a beneficiar esta infraestructura", puesto que "solo hemos tenido conocimiento por los medios y no sabemos qué alcance tienen y cómo se van a arbitrar".

La tercera reivindicación del Gobierno regional es la convocatoria urgente del Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, con el fin de recabar "cumplidas explicaciones" sobre los planes, planificaciones y actuaciones en esta materia por parte del Ejecutivo central.

"Se lo hemos solicitado al secretario de Estado, Pedro Saura, en diversas ocasiones", ha afirmado el consejero, quien ha asegurado que el Consejo "no se reúne de manera presencial desde hace dos años" --se celebró un encuentro telemático en julio de 2020--, por lo que la Comunidad reclamará al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que impulse esta convocatoria.

ESTADO DE LAS OBRAS

Preguntado por el estado de las obras, el consejero ha asegurado que no tiene "información oficial" sobre los avances, si bien "a simple vista" se aprecia que el primer tramo está "bastante avanzado", con el túnel terminado y las vías tendidas solo para trenes convencionales.

Además, se está avanzando "de forma muy intensa" en la parte del cajón donde llegarán los trenes de Alta Velocidad a cota -8.

"Desconocemos plazos, aunque la información que nos ha llegado del Ministerio fundamentalmente a través de los medios de comunicación hablan de terminar las obras y meter los trenes en el túnel a partir de la primavera, y el cajón para los trenes de Alta previsiblemente hacia fin de año", ha agregado.

En lo que respecta al segundo tramo, "no se ha hecho absolutamente nada, no se ha movido ni una sola piedra", ha manifestado Díez de Revenga, tras lo que ha recordado que en julio de 2020 denunció que "no se había hecho nada", y en estos seis meses "tampoco".