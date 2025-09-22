La Comunidad inicia las obras de mejora de la residencia para mayores 'Domingo Sastre' de Lorca

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante su visita a las obras de la residencia de mayores 'Domingo Sastre' - CARM

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha iniciado el proyecto de rehabilitación de la residencia para mayores 'Domingo Sastre' de Lorca, que mejorará esta infraestructura sociosanitaria con una inversión de más de tres millones de euros.

Las obras, que concluirán en el segundo trimestre de 2026, se centran principalmente en las plantas séptima y octava del inmueble A partir de este proyecto se habilitarán 36 nuevas plazas en la residencia, en la que actualmente residen 60 personas mayores.

Cada planta contará con 12 habitaciones individuales y tres habitaciones dobles, todas con baño incorporado, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, en todas las plantas se habilitará un comedor amplio, así como una sala de enfermería, para que los usuarios no tengan que desplazarse a otras plantas cuando necesiten estos servicios. También contarán con aseos geriátricos, sala de estar de personal y almacenes.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado las obras junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y ha destacado que "se proporcionarán espacios individualizados, más funcionales y adaptados a las necesidades de los usuarios, garantizando así su bienestar y mejorando su calidad de vida. Las habitaciones se han diseñado, además, para que las sientan suyas, y no como una estancia neutra".

Habrá una remodelación de los espacios comunes, a fin de mejorar la comodidad de los usuarios. El proyecto incluye también una adaptación del edificio para mejorar su relación con el paisaje, aprovechando su condición de mirador, potenciando la entrada de luz natural y permitiendo que los usuarios disfruten de unas mejores vistas del entorno.

Los trabajos permitirán, a su vez, que el inmueble sea más sostenible. El proyecto incluye la mejora de la eficiencia energética, con la dotación en la cubierta de una gran instalación fotovoltaica, y una renovación completa de las instalaciones de aire acondicionado.

Además, se convertirá en una residencia más accesible, con la renovación de los dos ascensores existentes y la instalación de otros dos nuevos, así como un montacamas.

El proyecto de transformación de la residencia 'Domingo Sastre' comenzó en 2023 con el acondicionamiento de los jardines y la creación de nuevas zonas de disfrute al aire libre para los usuarios.

En una superficie de más de 4.000 metros cuadrados se proyectaron espacios más accesibles, con plantación de arbolado, así como áreas de circuitos biosaludables o nuevas zonas de sombraje con pérgolas bioclimáticas. También se adaptó un área para los residentes con movilidad reducida.

PLAN REGIONAL 'MÁS QUE UN HOGAR'

La Comunidad continúa con la transformación de las residencias como parte de la implantación de un nuevo modelo de cuidados de larga duración, enmarcado en el plan regional 'Más que un hogar', al que Política Social destina más de seis millones de euros y que, como ha explicado Ruiz, "ofrece a los usuarios una atención integral personalizada y especializada, garantizando que los mayores cuenten con la comodidad y los cuidados que necesitan en un espacio acogedor".

La consejera ha recordado "el compromiso del Gobierno regional por continuar mejorando la calidad de estos servicios, y garantizando que responden a las necesidades no sólo físicas sino también cognitivas o emocionales de los usuarios".