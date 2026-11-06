La Comunidad libera tres tortugas bobas recuperadas y alcanza la cifra récord de 14 ejemplares devueltos al mar en 2026

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, antes de la liberación de una de las tres tortugas boba que fueron devueltas al mar - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha puesto en libertad este viernes en San Javier tres ejemplares de tortuga boba ('Caretta caretta)' tras ser atendidos por diversas lesiones en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

Con este acto, la Región de Murcia suma 14 ejemplares liberados durante el ejercicio en curso, el registro más elevado desde el inicio de los cómputos oficiales en 2010. Desde ese año, el número total asciende a 68, según ha informado la Comunidad.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha asistido a la suelta junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

"La suelta de estas tres tortugas es el resultado de un trabajo constante, de la dedicación de profesionales y especialistas y de la colaboración de instituciones dedicadas a proteger la biodiversidad y garantizar la supervivencia de las especies", ha señalado Torres.

Los animales fueron rescatados tras sufrir atrapamientos en mallas y presentar fracturas, cortes y estrangulamientos en aletas, caparazón y mandíbula.

El primer ejemplar, de 13,15 kilos, fue hallado el 14 de septiembre frente a las costas de Cabo de Palos, en Cartagena, por el Club de Buceo Islas Hormigas, con una fractura en el húmero izquierdo, la amputación del extremo de una aleta, un anzuelo en el esófago y heridas en el caparazón y la mandíbula. El animal ha regresado al medio marino con un peso de 14 kilos.

El segundo ejemplar fue rescatado en la Playa de Marchamalo, en La Manga del Mar Menor, por el Centro de Coordinación Forestal con un estrangulamiento severo en la aleta delantera izquierda y ha alcanzado los 7,7 kilos tras su recuperación.

Por su parte, la tercera tortuga fue localizada por la Guardia Civil en Santiago de la Ribera, en San Javier, con estrangulamientos en ambas aletas y ha sido dada de alta con 2,1 kilos de peso.

El equipo facultativo de El Valle dispensó a los tres quelonios curas de desinfección, tratamiento antiinflamatorio, antibióticos y fluidoterapia, además de someterlos a pruebas de capacidad natatoria antes de autorizar su reintroducción.

La actuación se encuadra en los programas de conservación del litoral autonómico y en la campaña 'Territorio Tortuga', en la que colaboran 16 colectivos, ayuntamientos costeros y personal voluntario.

"La tortuga boba forma parte de la riqueza natural de nuestro litoral. Además, la presencia de esta especie y sus procesos de reproducción en nuestras costas nos recuerdan la importancia de conservar unos ecosistemas marinos y litorales que son un patrimonio de todos", ha dicho la directora general.