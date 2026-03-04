Comunidad lleva a la Asamblea el nuevo sello de Bien de Interés Turístico para regular atractivos turísticos regionales

La consejera Carmen Conesa durante su intervención en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles la toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico (BIT) de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

En la sesión plenaria del parlamento autonómico ha intervenido en defensa de esta iniciativa del Gobierno regional la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, para quien el proyecto "ayudará a identificar, proteger y promocionar los principales atractivos de nuestro territorio".

La iniciativa legal, que será tramitada en los próximos meses para que los grupos parlamentarios puedan realizar sus aportaciones, y que modificará la Ley 12/2013 de Turismo, tiene por objeto "reforzar el control y la calidad del sector y dotar del marco normativo adecuado al conjunto de bienes que contribuyen a desarrollar el múltiple patrimonio que caracteriza a la Comunidad", indicó Carmen Conesa.

Los bienes o recursos contemplados pueden ser materiales e inmateriales y se contemplan las siguientes categorías: espacios turísticos, acontecimientos de trascendencia turística, itinerarios y rutas turísticas, gastronomía y manifestaciones artístico-culturales, folclóricas, etnográficas o artesanales.

De este modo, elementos tan dispares como el Camino de la Cruz de Caravaca, la Floración de Cieza, el café asiático de Cartagena, los crespillos de Lorca, la marinera, o el pastel de carne, se podrán beneficiar de esa figura y reforzar así su proyección turística.

Entre los requisitos principales que tendrán que cumplir los recursos o productos regionales para adscribirse a esta nueva norma destaca que posean una antigüedad mínima de 10 años, la continuidad en el tiempo y su capacidad de atracción y difusión nacional o internacional.

Asimismo, deberán promover una imagen positiva de la Región, tendrán que presentar una infraestructura turística suficiente y accesible y destacar por su originalidad y singularidad.

La implantación de la nueva norma permitirá que los productos dispongan de un distintivo oficial y accedan de forma preferente a las acciones de promoción regional.

Conesa ha resaltado que "esta medida da respuesta a varios objetivos estratégicos, como reforzar la calidad y el posicionamiento turístico, combatir la oferta clandestina, fomentar la desestacionalización y mejorar la transparencia y la seguridad jurídica del sector".

La consejera ha recordado que, hasta ahora, la única figura regulada en este ámbito era la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.

La norma contempla la compatibilidad de los BIT con otras figuras de protección, como los Bienes de Interés Cultural o las Denominaciones de Origen Protegido, "lo que garantiza un enfoque complementario que refuerza la promoción turística sin sustituir los reconocimientos existentes", ha dicho la titular de Turismo.