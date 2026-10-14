La Comunidad prepara multas coercitivas mensuales a Cartagena Parque por no descontaminar los terrenos de Zinsa

El Gobierno regional analiza las alegaciones de la empresa y mantiene su exigencia de retirar 350.000 toneladas de residuos contaminantes

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Región de Murcia está preparando el procedimiento para imponer multas coercitivas mensuales a Cartagena Parque por incumplir sus obligaciones de descontaminación de los terrenos de la antigua factoría de Zinsa, en Cartagena, según ha informado este miércoles la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Regional.

Ruiz, que ha respondido a una pregunta oral del diputado de Izquierda Unida-Verdes y miembro del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha explicado que la Administración autonómica requirió a la empresa la retirada de 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes y que, ante su incumplimiento, inició un procedimiento sancionador de dos millones de euros que continúa su tramitación. "Se está armando el procedimiento para activar las multas coercitivas mensuales para obligar a su ejecución por parte de Cartagena Parque", ha señalado la consejera, quien ha defendido que existe una "hoja de ruta claramente definida" para recuperar los terrenos.

Asimismo, ha indicado que, tras recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que descarta afección radiológica en los terrenos examinados, la Comunidad notificó el pasado 4 de agosto un nuevo requerimiento a la empresa para que procediera al vaciado y desmantelamiento de las balsas y a la retirada y correcta gestión de los materiales que contienen.

La consejera ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General de Medio Ambiente están analizando las alegaciones presentadas por la mercantil y ha asegurado que el Ejecutivo regional continuará utilizando los instrumentos legales disponibles para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. "Quien contamina paga y quien tiene la obligación legal de recuperar un suelo contaminado debe asumir esa responsabilidad. No vamos a permitir que caiga sobre los ciudadanos", ha afirmado Ruiz, quien ha rechazado adoptar medidas que puedan acabar anuladas judicialmente.

Por su parte, Álvarez-Castellanos ha denunciado que los terrenos siguen sin descontaminar siete años después de su adquisición por Cartagena Parque y ha reclamado al Gobierno regional que acometa la ejecución subsidiaria de los trabajos, al considerar agotada la vía de los requerimientos a la empresa. "¿Qué hoja de ruta va a hacer la Consejería una vez agotado el tema del requerimiento a la empresa para que descontamine y no le queda más salida que la ejecución subsidiaria?", ha preguntado el diputado, quien ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supone esta situación para los vecinos de las inmediaciones.

LA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL ALCANZA EL 84,5% DE CUMPLIMIENTO

En otra pregunta oral, la consejera de Salud, Isabel Ayala, ha anunciado que la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026 ha alcanzado un grado de cumplimiento del 84,5% y ha señalado que, de las 116 actuaciones evaluables, el 94% están realizadas y el resto iniciadas o en desarrollo.

Ayala ha destacado el incremento de profesionales, la ampliación de la capacidad de hospitalización de 8 a 16 camas en una unidad regional y el aumento de las plazas en comunidades terapéuticas de 135 a 156. Asimismo, ha mencionado la creación de un recurso específico de 18 plazas para mujeres con trastorno mental grave o adicciones y el programa ActivaMente, del que se han beneficiado unos 1.000 pacientes.

La diputada socialista María Soledad Sánchez ha cuestionado este balance y ha denunciado el deterioro del hospital psiquiátrico Román Alberca, donde, según ha afirmado, existen goteras, problemas eléctricos y desperfectos que impiden utilizar el comedor. Asimismo, ha criticado los retrasos en la construcción de centros de salud mental y en las citas de psiquiatría.

SERVICIO DE URGENCIAS 24 HORAS EN LOS ALCÁZARES

Por otro lado, la consejera Isabel Ayala no ha anunciado una fecha para la puesta en funcionamiento de un servicio de urgencias de 24 horas en Los Alcázares y ha señalado que el Gobierno regional continuará evaluando las necesidades del municipio en función de los recursos asistenciales y de la disponibilidad de profesionales sanitarios. "Nuestro objetivo no es anunciar servicios sin las garantías necesarias", ha afirmado Ayala, quien ha recordado que los vecinos disponen de dispositivos de urgencias en San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

El diputado socialista Manuel Sevilla ha criticado la ausencia de un compromiso concreto y ha recordado que la Asamblea Regional ha respaldado la implantación del servicio. "Eso es tratar a los ciudadanos de Los Alcázares como ciudadanos de segunda", ha denunciado.

LA COMUNIDAD MANTIENE LA TRAMITACIÓN DE LA ZAL DE LOS CAMACHOS

En materia de infraestructuras, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha asegurado que continúa la tramitación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, en Cartagena, y ha explicado que la documentación del proyecto ya ha sido actualizada para avanzar en el procedimiento de declaración de Actuación de Interés Regional.

García Montoro ha insistido en la necesidad de ejecutar la variante ferroviaria de ancho mixto y la terminal intermodal para garantizar la competitividad del proyecto. Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha criticado la falta de avances y ha reclamado que se acelere la declaración de interés regional. "¿A qué espera el Gobierno regional para declarar de interés regional el polígono de Los Camachos?", ha preguntado.

LAS AYUDAS AL REGADÍO PODRÍAN MOVILIZAR 12,5 MILLONES EN INVERSIONES

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha explicado que la convocatoria de cinco millones de euros para modernizar las instalaciones de las comunidades de regantes financiará el 40% de cada inversión y podría movilizar más de 12,5 millones de euros si se agota el crédito disponible.

En respuesta al diputado popular Jesús Cano, Buendía ha detallado que las subvenciones permitirán financiar proyectos de ahorro de agua, energías renovables, digitalización, telecontrol y aprovechamiento de aguas regeneradas. "Las comunidades de regantes interesadas todavía están a tiempo de presentar su proyecto", ha señalado, tras recordar que el plazo concluye la próxima semana.

EL PSOE REPROCHA AL GOBIERNO REGIONAL LOS DATOS DE POBREZA INFANTIL

Asimismo, la diputada socialista Toñi Abenza ha cuestionado la gestión del Gobierno autonómico ante los indicadores de pobreza infantil y ha comparado la evolución de la Región de Murcia con la de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. "Murcia forma parte de España. Por eso, si el contexto nacional afecta a todas, tendrán que explicar ustedes por qué y qué están haciendo mal para que los resultados aquí no mejoren", ha afirmado Abenza.

La consejera Conchita Ruiz ha rechazado las críticas y ha responsabilizado al Gobierno central del incremento de la pobreza en España. Asimismo, ha destacado que la tasa AROPE de la Región de Murcia ha pasado del 44,5% en 2014 al 32,5% en 2025.