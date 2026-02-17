La Comunidad presenta 'DataLab', portal digital con datos y estadísticas avanzados sobre la economía regional

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín (c), junto con el director general de Transformación Digital (i), Javier Martínez, y el subdirector general de Inteligencia Estadística, Iñigo Magdaleno (d) - CARM

La herramienta se alimenta de más de 20 fuentes oficiales de información y realiza un rastreo robotizado automático diario MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha presentado este martes en Murcia 'DataLab Económico', un portal digital diseñado para facilitar el acceso a los datos económicos de la Región de Murcia a cualquier tipo de usuario.

"'DataLab' es un portal digital que nace con la idea de convertirse en una ventana desde la cual cualquier usuario, ya sea un experto economista, un estudiante de economía o alguien habituado a manejar este tipo de información pueda asomarse a la realidad de la economía regional, pueda conocerla y pueda comprenderla de una manera sencilla y rápida", ha afirmado Marín.

El consejero ha explicado que este portal contiene información sobre aspectos como el mercado de trabajo, la actividad productiva, el comercio exterior o indicadores financieros, con el objetivo de "dibujar una panorámica amplia de toda la economía regional" de una forma "clara, sencilla, intuitiva y muy visual".

"Todos cada día tomamos decisiones que aunque no siempre sean percibidas así, vienen de algún modo condicionadas por datos de crecimiento económico, inflación, políticas monetarias, etc. Y esta herramienta que presentamos nos va a permitir, por ejemplo, acceso a ese tipo de datos", ha señalado Marín.

Según el consejero, "el conocimiento y el correcto análisis de datos son herramientas que nos van a ayudar en los procesos de toma de decisiones". "La filosofía de este portal que hoy presentamos es facilitar el acceso a esos datos económicos a cualquier tipo de usuario", ha recalcado Marín, quien ha destacado que los datos que incluye 'DataLab' son "oficiales y procedentes de fuentes reconocidas y solventes".

Asimismo, el consejero ha subrayado que esta herramienta "es un ejemplo más del proceso de digitalización que estamos impulsando desde el Gobierno regional" y que está "al servicio de los ciudadanos" y diseñada para "ayudar a los ciudadanos para hacerles su día a día un poco más sencillo".

El portal recoge en este sentido un apartado denominado 'Áreas de Interés' en el que se recoge una panorámica de las principales magnitudes de evolución de la economía regional, como la actividad productiva; el mercado laboral; el comercio exterior; los precios y salarios; la demanda interna; los principales indicadores financieros o un apartado sobre economía internacional.

Otro apartado, denominado 'Indicadores clave', refleja una serie de magnitudes seleccionadas por su relevancia que permiten conocer de una manera rápida y sencilla tanto la variación anual de estos indicadores como su evolución anual, todo ello acompañado de información visual y gráfica para facilitar su comprensión.

Además de esta información estadística, la página ofrece una breve publicación semanal en la que se analizarán los principales indicadores económicos que hayan aparecido en esa semana.

También se incluye un apartado para que aquellos usuarios más avanzados y que quieran profundizar en las variables económicas puedan acceder a tablas de datos más completas.

Marín ha destacado que el portal "contiene únicamente datos oficiales y procedentes de fuentes oficiales solventes y reconocidas y se basa en los principios de objetividad, rigor y fiabilidad del dato. Este 'DataLab Económico' es, además, una muestra más del proceso de transformación digital de la sociedad puesto al servicio de los ciudadanos de la Región".

El portal 'DataLab Económico', que se alimenta de más de 20 fuentes oficiales de información, realiza un rastreo robotizado automático y diario de los portales de estas fuentes oficiales e identifica las actualizaciones de datos para incorporarlo de manera automática, por lo que la información contenida está permanente actualizada.