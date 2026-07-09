La Comunidad rechazará en el CPFF del 29 de julio una propuesta que mantenga a Murcia entre las peor financiadas

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, en el CPFF celebrado este pasado lunes, 6 de julio de 2026 - CARM

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha avanzado que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 29 de julio, el Ejecutivo autonómico rechazará cualquier propuesta que mantenga a la Comunidad entre las autonomías peor financiadas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada este jueves, López Aragón ha señalado que, "si el Ministerio mantiene la propuesta de que la Región de Murcia pase de ser la peor financiada a la tercera peor financiada de España, ya les adelanto que la Región de Murcia estará en contra y, por tanto, expresaremos nuestro rechazo a esa propuesta".

La portavoz ha insistido en que la posición del Ejecutivo autonómico "no ha cambiado" y ha reclamado un sistema de financiación "justo, estable y suficiente", basado en la "igualdad entre los españoles, negociación multilateral, criterios transparentes y recursos suficientes para poder prestar los servicios públicos en condiciones equivalentes, sin privilegios y sin que el código postal determine la calidad de los servicios que recibe una persona".

En este contexto, ha realizado un balance de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este pasado lunes, 6 de julio, en Madrid, que, a su juicio, "volvió a dejar una sensación muy preocupante" porque, según ha dicho, continúa sin resolverse "lo esencial", que es la infrafinanciación que, asegura, sufre la Región de Murcia.

"Aunque a veces se muestre como un debate de cifras entre administraciones, afecta de lleno a la vida diaria de los ciudadanos, porque estamos hablando de la financiación de los servicios públicos", ha afirmado.

Según López Aragón, la Comunidad "lleva años recibiendo menos recursos de los que necesita para atender competencias que son exactamente las mismas que tienen el resto de comunidades autónomas", por lo que "parte con menos financiación para sostener la sanidad, la educación y la política social".

Respecto a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, la portavoz ha precisado que "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se puso sobre la mesa ninguna propuesta por parte del ministro de objetivos de déficit diferentes".

Según ha explicado, la cuestión surgió tras una intervención de la consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, que fue "aprovechada" por el ministro de Hacienda, Arcadi España, para recordar que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana serán las dos autonomías que más se podrían ver beneficiadas por el déficit asimétrico.

"Lo único positivo es que el ministro reconoce que somos una Región maltratada financieramente por el Estado, pero la solución no puede consistir en decirnos que, como recibimos menos, podemos endeudarnos más. La deuda se devuelve y terminan pagándola los ciudadanos", ha manifestado.

Asimismo, ha criticado el reparto de los objetivos de estabilidad presupuestaria al considerar que "mientras el Estado se reserva un 1,7 de déficit, deja para las comunidades un 0,1".

"La comparación es suficientemente expresiva y explica por qué la Región de Murcia considera que se está aplicando un criterio desequilibrado", ha añadido.

López Aragón también ha cargado contra el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, por respaldar la posibilidad de un déficit asimétrico. "El único asimétrico es el señor Lucas", ha afirmado, antes de señalar que "sorprende que los socialistas murcianos, con el señor Lucas a la cabeza, y Junqueras sean los únicos que apoyen la propuesta de reforma".

Finalmente, ha considerado "realmente desoladora" la postura del dirigente socialista murciano porque, a su juicio, "una vez más prefiere los intereses de Pedro Sánchez frente a los intereses de los murcianos".