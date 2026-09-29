La Comunidad reclama en Bruselas que las regiones mantengan capacidad de decisión sobre los fondos de Cohesión

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, en el encuentro EURegions4Cohesion. - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha defendido este martes en el Parlamento Europeo que la futura Política de Cohesión mantenga una verdadera dimensión regional y garantice a las comunidades capacidad de decisión sobre los recursos destinados a sus territorios, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha participado en el encuentro de 'EURegions4Cohesion', una alianza integrada por 149 regiones de 20 Estados miembros que trabaja para reforzar el papel de las regiones en el futuro presupuesto europeo.

López Aragón ha señalado que "la Política de Cohesión no puede ser una política para las regiones sin las regiones" y ha defendido que simplificar la gestión no suponga una mayor centralización de las decisiones. "Queremos capítulos regionales con recursos propios y capacidad real para decidir las inversiones que necesita cada territorio", ha afirmado.

Durante la jornada, la consejera ha hecho balance de la ejecución de los fondos europeos en la Región, que dispone en el periodo 2021-2027 de más de 508 millones de euros entre FEDER y FSE+, destinados principalmente a transformación digital e innovación, transición verde, empleo, educación e inclusión social.

López Aragón ha señalado que "la ejecución está avanzando" y ha apostado por acelerar la aplicación de estos recursos, al tiempo que ha destacado la experiencia adquirida por la Comunidad en la gestión de los fondos europeos.

La consejera también ha mantenido reuniones con responsables de la Comisión Europea y eurodiputadas para abordar el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y trasladar las prioridades de la Región ante las próximas negociaciones.