La Comunidad reclama al Ministerio que los caudales del Tajo-Segura no se pierdan por las obras de reparación

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MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha informado de que el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, este pasado miércoles remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para trasladarle la preocupación de la Comunidad ante la demora que pueda suponer la reparación de la rotura.

López Aragón ha señalado que el Gobierno regional "no le gustaría que esas obras supusieran un cierre del trasvase Tajo-Segura por la puerta de atrás".

Asimismo, ha explicado que el consejero ha solicitado en la misiva que "todos los caudales autorizados que deban llegar durante el periodo en el que se está arreglando esa rotura, sean prorrogados al objeto de no perder ese caudal de agua".