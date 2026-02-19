Comunidad regional aprueba los nuevos Estatutos de la Universidad de Murcia

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dado el visto bueno al Decreto por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Universidad de Murcia (UMU), la norma básica de organización y funcionamiento de la institución académica.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, que ha subrayado que se trata de unos estatutos "adaptados al marco actual, refuerzan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas".

En su opinión, "no se trata de un mero trámite formal, sino de una pieza clave para garantizar estabilidad institucional y seguridad jurídica".

La aprobación por parte del Ejecutivo autonómico de los Estatutos supone la culminación del proceso de adaptación de la UMU a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que fija el marco y el calendario para la renovación estatutaria de las universidades públicas.

El texto por el que se regirá la Universidad de Murcia aporta seguridad jurídica y estabilidad institucional a la entidad académica, ya que se alinea con la legislación vigente y con los retos actuales del sistema universitario, y refuerza principios como la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas, así como las garantías para los distintos colectivos de la comunidad universitaria.

Los nuevos Estatutos consolidan un marco que impulsa la internacionalización y la calidad, ordena la actividad universitaria desde la autonomía y la responsabilidad institucional, regula sus órganos de gobierno, representación y participación y refuerza los mecanismos de garantía, con especial atención a la igualdad, la diversidad y la defensoría universitaria.

En concreto, la norma consta de 188 artículos y se estructura en un título preliminar, seis títulos divididos en capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.

El título primero se centra en la organización, gobierno, representación y participación de la UMU; el segundo en la actividad universitaria (docencia, investigación y transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, calidad, proyección social y salvaguarda de valores); el tercero en la comunidad universitaria (personal y estudiantado); el cuarto en los órganos de garantía de los derechos de la comunidad universitaria; el quinto en el régimen jurídico, económico y financiero; y el sexto se refiere a la reforma de los Estatutos.

Asimismo, los Estatutos recogen la derogación de los de 2004 y establece que el nuevo texto por el que se rige la institución académica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, debiendo publicarse también en el Boletín Oficial del Estado.

En definitiva, el nuevo texto no solo ordena la organización y la actividad universitaria; también sitúa a la UMU como un actor activo ante los grandes retos sociales, desde su misión de formación, investigación y transferencia del conocimiento.

El proyecto de Estatutos fue aprobado por el Claustro Universitario el 1 de diciembre de 2025, con 203 votos favorables de un total de 234 emitidos, cumpliendo la mayoría exigida.