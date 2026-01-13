La Comunidad y la UPCT suscriben un convenio para rehabilitar depósitos mineros y valorar sus recursos minerales

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, tras la firma del convenio - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han suscrito un convenio dedicado a promover el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la rehabilitación de los depósitos de residuos mineros.

El convenio, aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno el pasado 23 de diciembre, servirá de marco de referencia jurídico para desarrollar iniciativas y actuaciones en dos líneas prioritarias de acción, según informaron fuentes de la Comunidad y de la UPCT en sendas notas de prensa.

"La primera incluye el desarrollo de guías y normativas con la rehabilitación de estos depósitos para facilitar una mejora en la redacción y ejecución de los proyectos, así como en el control y seguimiento por parte del Gobierno regional de la relación de estas instalaciones con posibles riesgos ambientales y sociales", ha detallado el consejero del ramo, Juan María Vázquez.

En esta línea se incluirían la definición de los contenidos, la evaluación de su estabilidad, el diseño de las medidas correctoras y de control y el mantenimiento de las instalaciones una vez rehabilitadas.

La segunda línea de acción que promueve el convenio es "avanzar en el conocimiento de las sustancias minerales recuperables de estos depósitos que pudieran aprovecharse, tanto para limitar los volúmenes inmovilizados como para mejorar la capacdad de suministro de minerales estratégicos que demanda la Unión Europea".

El de este martes es el segundo convenio firmado entre ambas instituciones en menos de seis meses para avanzar en su colaboración, tras el rubricado en julio del 2025 y que sirve ya de hoja de ruta para la descontaminación de antiguos depósitos mineros.

"Queremos disponer de la experiencia y conocimiento de los expertos universitarios a la hora de proponer acciones para el desarrollo estas líneas de actuación, pero también para organizar de forma conjunta de actividades de información, comunicación, divulgación y difusión sobre la importancia de los minerales y el conocimiento de los residuos minerales y de sus tratamientos", ha añadido el consejero.

El convenio también recoge como compromiso "el intercambio de información entre las partes, recursos bibliográficos y datos relacionados con las materias primas, explotaciones mineras y residuos minerales".

ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA Y BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

Asimismo, el texto incluye como compromiso de la Administración regional "la difusión de los resultados de los proyectos y trabajos desarrollados por la UPCT", así como adaptar la normativa que estos trabajos pudiera derivarse, además de colaborar con la universidad "en la búsqueda de la financiación que pudiera ser precisa para el desarrollo de proyectos y propuestas de investigación".

Por su parte, la UPCT se compromete a la búsqueda activa de investigadores relacionados con el objeto del convenio y a identificar organismos, instituciones y empresas que puedan sumarse a las propuestas que ambas partes elaboren y a buscar propuestas de proyectos de investigación tanto nacionales como europeas.

El convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables, y al igual que el de suelos contaminados, contempla la constitución de una comisión de seguimiento, compuesta por tres representantes de cada parte.

Estará presidida por el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, quien estuvo presente en el acto de rúbrica junto al investigador principal del grupo de Geotecnia y Métodos de Explotación de la UPCT, Emilio Trigueros.

La universidad estará presente en la comisión a través de un catedrático --que actuará como secretario--, un investigador doctor y un tercer miembro a su elección.

"En el contexto actual, la relevancia estratégica de las especialidades que se imparten en nuestra Escuela de Caminos y Minas es cada vez más importante y se demuestra en el incremento anual del 70% de matriculaciones de estudiantes de nuevo ingreso que esta escuela ha registrado en los dos últimos años", ha resaltado por su parte el rector de la UPCT, Mathieu Kessler.