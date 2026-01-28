La Comunidad valora como "positiva y fructífera" la ronda de contactos para avanzar en la Ley de Vivienda Asequible

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, reunido con miembrosa del Grupo Parlamentario Socialista - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha calificado este miércoles de "positiva y fructífera" la ronda de contactos mantenida con los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para abordar el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible, una norma orientada a "dar respuesta a la emergencia residencial que sufren especialmente los jóvenes y las familias de rentas medias de la Región de Murcia".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha subrayado, tras las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios Mixto, Socialista y Popular, que "el objetivo del Ejecutivo regional es sacar adelante una norma que ofrezca soluciones reales a uno de los principales problemas de los ciudadanos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Queremos dotar a la Región de Murcia de una ley que permita aumentar la oferta de vivienda, reducir plazos y facilitar el acceso a quienes hoy lo tienen más difícil. La situación actual exige respuestas inmediatas y este Gobierno está decidido a liderarlas", ha explicado García Montoro.

El consejero ha agradecido a los grupos parlamentarios su disposición a participar en estas reuniones, que han permitido conocer de primera mano el contenido del anteproyecto y compartir las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo regional. "Hemos explicado nuestras propuestas y todos los grupos nos han trasladado sus planteamientos y aportaciones", ha señalado.

García Montoro ha destacado que la futura ley parte del principio de seguridad jurídica y se articula en torno a tres pilares fundamentales: ampliar la oferta de viviendas asequibles, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias de rentas medias y reducir la burocracia y los tiempos administrativos para que las promociones residenciales puedan desarrollarse con mayor agilidad.

Tras la finalización de la ronda de contactos, el consejero ha anunciado que el Gobierno regional estudiará "con detenimiento" las aportaciones que los grupos parlamentarios remitan en los próximos días.

"Vamos a analizar todas las propuestas con responsabilidad y sentido institucional, y con la voluntad de que el texto se enriquezca, porque queremos contar con una amplio respaldo parlamentario para dar lugar a una ley ambiciosa, útil y sobre todo necesaria para aumentar la oferta de viviendas asequibles en el menor tiempo posible", ha afirmado.

Por otro lado, el consejero ha indicado que la medida contra la ocupación ilegal que incluirá el anteproyecto de ley es "jurídicamente viable" y ya está incluida en otros textos normativos, al tiempo que ha insistido en que ni el decreto ni el anteproyecto de ley incluyen en el texto ninguna referencia a los precios de las viviendas asequibles.