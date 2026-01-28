PP pide a PSOE, Vox y Podemos "que pongan a jóvenes y familias por delante" para llegar a acuerdos sobre Ley de Vivienda

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, reunido con el diputado regional del PP Antonio Landáburu - GPP

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PP Antonio Landáburu ha pedido este miércoles a PSOE, Vox y Podemos que "pongan a los jóvenes y las familias por delante de sus intereses políticos" para alcanzar un acuerdo sobre la Ley de Vivienda, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Landáburu ha hecho estas declaraciones tras la reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, para presentarles el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible propuesto por el Ejecutivo autonómico.

"Es la segunda oportunidad que el Gobierno del presidente Fernando López Miras nos ofrece a los partidos y confiemos en que la oposición, en esta ocasión, no defraude a los ciudadanos de la Región", ha subrayado.

A juicio del parlamentario 'popular', "los jóvenes y las familias de la Región, que son los que más sufren el problema del acceso a la vivienda, ahora sí que no nos perdonarían que no hiciésemos todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo".

"Es hora, por tanto, de que PSOE y Vox abandonen la política de la confrontación y el bloqueo y se incorporen a la lógica de las soluciones", ha apostillado Landáburu, que ha remarcado que el anteproyecto de Ley del Gobierno regional "es fruto del rigor técnico y del consenso con todos los sectores de la sociedad civil que tuvieran algo que aportar, como promotores, entidades financieras y ayuntamientos".

Un texto que, de aprobarse, "permitiría poner en el mercado 25.000 viviendas a un precio asequible en cinco años", según ha resaltado.

"Ahora debe llegar el momento de que los grupos parlamentarios pongan de su parte y aporten sus ideas y propuestas para contribuir a mejorar y enriquecer la Ley, aunque para ello ha de aprobarse previamente como proyecto de Ley en la Asamblea, como hemos defendido desde el Partido Popular", ha señalado el parlamentario.

Al respecto, ha insistido en que "frente a quienes todavía hablan de pérdida de tiempo, este proceso de diálogo es el que ya ofreció el Partido Popular en el Pleno de tramitación del Decreto Ley de Vivienda Asequible, pero por desgracia PSOE y Vox prefirieron hacer pinza y tumbarlo".

Además, Landáburu ha destacado las medidas contra la okupación ilegal contenidas en el anteproyecto de Ley, "que impiden el acceso a estas viviendas asequibles de personas condenadas por ataques a la propiedad". En concreto, a quien haya sido condenado mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda, o sancionado mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años.

"Esperemos que quienes, con tal de derrotar al PP, propinaron una bofetada a los sueños y anhelos de los jóvenes y familias de la Región, estén esta vez a la altura y no repitan tan tremendo error político", ha apuntado Landáburu.

"Los ciudadanos esperan de los políticos, no que nos enzarcemos en peleas estériles, sino que contribuyamos a mejorar su calidad de vida, ofrecer oportunidades y plantear soluciones a los problemas", ha concluido.