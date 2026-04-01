La concejala de Turismo de Cartagena abandona Vox ante la "deriva absoluta" del partido

Beatriz Sánchez del Álamo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, Beatriz Sánchez del Álamo, ha anunciado este miércoles su baja como afiliada de Vox por lo que ha considerado una "deriva absoluta" del partido.

En un mensaje en la red social 'X', Sánchez del Álamo ha calificado de "indigno" el trato hacia los miembros de la organización política y ha denunciado que la cúpula ha transformado la formación en un "auténtico despropósito".

Asimismo, ha acusado a los dirigentes de "dinamitar sus propios principios". "Hasta aquí. No todo vale", ha añadido.