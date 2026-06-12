La Confederación Hidrográfica del Segura recibe de manos del Rey Felipe IV el reconocimiento por su centenario

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha recogido la distinción concedida al organismo de cuenca durante el acto conmemorativo del Centenario de la creación de las Confederaciones Hidrográficas - CHS

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha recibido, este pasado jueves, de manos del Rey Felipe VI el reconocimiento concedido al organismo de cuenca con motivo de su centenario, durante el acto institucional de conmemoración de los cien años de la creación de las Confederaciones Hidrográficas en España.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha sido el encargado de recoger esta distinción, que reconoce la trayectoria de la CHS desde su creación y su papel en la gestión del agua en la cuenca del Segura durante el último siglo.

El acto, organizado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha estado presidido por Don Felipe, acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Ambiente y Energía de la República Portuguesa, Maria de Graça Carvalho; y los presidentes y presidentas de las Confederaciones Hidrográficas.

Durante la celebración, Su Majestad el Rey también ha entregado el reconocimiento a la trayectoria, a título póstumo, de Manuel Lorenzo Pardo, considerado uno de los ideólogos de las Confederaciones Hidrográficas, así como el reconocimiento por su centenario a la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la figura de su presidente, Carlos Arrazola.

En su intervención, Don Felipe ha subrayado que "durante este siglo las Confederaciones Hidrográficas han contribuido a la consolidación de una cultura del agua basada en la planificación, el conocimiento y la responsabilidad compartida". Asimismo, ha destacado que su "continuidad y proyección internacional "son, probablemente, la mejor prueba de su vigencia".

La creación de las Confederaciones Hidrográficas, impulsada en 1926, supuso la puesta en marcha de un modelo pionero de gestión del agua basado en la unidad natural de la cuenca hidrográfica y en la participación de los usuarios en la toma de decisiones.

Este enfoque convirtió a España en referencia internacional en materia de gobernanza del agua y constituye uno de los principios básicos de la política europea en esta materia.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha desarrollado durante estos cien años funciones esenciales de planificación hidrológica, gestión y protección de los recursos hídricos y socioeconómicos, adaptándose a las distintas realidades sociales, económicas y ambientales de cada etapa.

Actualmente, la CHS continúa desempeñando estas competencias como organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, con una visión orientada a los desafíos actuales y futuros de la demarcación hidrográfica del Segura.

Entre estos retos se encuentran la atención a las nuevas demandas de agua, la protección de los ecosistemas acuáticos, la planificación frente a sequías e inundaciones y la adaptación a los efectos del cambio climático, siempre bajo los principios de planificación, rigor técnico y participación que han marcado la historia de las Confederaciones Hidrográficas y, en particular, la del Segura, desde su origen hasta la actualidad.