La confianza empresarial crece un 3,9% en el tercer trimestre en la Región, por encima de la media nacional

Escaparate de una tienda - Eduardo Parra - Europa Press

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial ha aumentado un 3,9% en el tercer trimestre en la Región de Murcia, el séptimo mayor aumento del país, que registra una subida media del 3,2%, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la estadística, en la Región el balance de expectativas --diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas-- se ha situado en el tercer trimestre en 12,1 puntos.

El porcentaje de establecimientos empresariales de la comunidad que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año alcanza el 23,2%, por encima de la media (23%).

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera desfavorable baja al 11,1%, mientras que un 65,7% de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio.

El balance de situación --diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado-- se sitúa en el tercer trimestre en 15,9 puntos, el más elevado de todas las comunidades y por encima de la media nacional, que alcanza 10 en positivo.

En este caso, el 25,1% de los encuestados muestra una opinión favorable (23% en España). Mientras tanto, el 65,7% considera que será normal, algo más que la media (64%) y el 9,2% se muestra pesimista.