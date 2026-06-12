La consejera de Salud insta al nuevo equipo directivo del SMS a "poner a los pacientes en el centro de las decisiones"

Nuevo equipo de la Consejería de Salud liderado por Isabel Ayala - CARM

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha presidido este viernes el acto de toma de posesión de la nueva directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, así como de los nuevos directores generales de la Consejería de Salud y del propio SMS, según ha informado la Comunidad.

Durante la ceremonia, Ayala ha emplazado a los altos cargos "a poner a los pacientes en el centro de todas las decisiones y darle un nuevo impulso a la mejora de la sanidad pública regional" en una etapa que ha calificado de "apasionante" y "no exenta de retos".

Al evento han asistido representantes de los principales colectivos del sector, entre ellos el Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, el de Enfermería y los sindicatos mayoritarios, así como asociaciones de pacientes y diferentes entidades sanitarias.

Ante ellos, la consejera ha defendido que la experiencia de los nuevos directivos "es garantía de la mejora de la calidad asistencial, la apuesta por la investigación, el impulso a la Atención Primaria y Hospitalaria y la disminución de las listas de espera".

El nuevo organigrama sitúa al frente de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones a Jesús Cañavate, quien deja la Dirección General de Planificación tras cinco años y cuenta con una trayectoria institucional desde 1985 como Inspector Médico o gerente del Área IX.

Su anterior puesto, la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, pasa a ser ocupado por María Fuensanta Martínez Lozano, licenciada en Filosofía y Psicología que desde el año 2021 ejercía como directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Por su parte, las direcciones operativas del Servicio Murciano de Salud incorporan a Jorge Guillermo Alonso, especialista en Cirugía General y hasta ahora director médico del Área III-Lorca, como nuevo director general de Atención Hospitalaria; mientras que la Dirección General de Atención Primaria será coordinada por Estefanía Molina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que desempeñaba la subdirección médica de este nivel asistencial en el Área VI de Salud-Morales Meseguer desde 2023.

La estructura de la Consejería se completa con el nombramiento de la especialista en Psiquiatría Mar Martínez-Cachá como nueva directora general de Salud Mental, tras coordinar esta misma área en el entorno hospitalario del Morales Meseguer desde 2021.

Asimismo, José Tomás Piñera Lucas asume la Dirección General de Recursos Humanos del SMS, incorporándose desde su última responsabilidad como subdirector de Fondos Europeos en la Consejería competente en materia de Hacienda.