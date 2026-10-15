El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Universidades

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy al acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy al acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) - CARM

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -



El Ejecutivo autonómico ha aprobado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, y ha acordado su remisión a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria.

El texto adapta y actualiza la regulación autonómica al marco establecido por la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario y ordena y coordina, por primera vez de forma integral, el conjunto del sistema universitario regional, con pleno respeto a la autonomía universitaria. La norma consta de 110 artículos y aborda, entre otras materias, la organización de las universidades públicas y privadas, la financiación, la calidad, la internacionalización, la investigación y transferencia de conocimiento, el personal universitario y los derechos y participación del estudiantado.

El proyecto recibió recientemente el dictamen favorable del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que considera que la iniciativa se ajusta, con carácter general, al ámbito competencial autonómico y resulta adecuada para actualizar el marco jurídico universitario regional. Las observaciones formuladas por este órgano, incluidas las de carácter esencial, han sido analizadas e incorporadas al texto definitivo, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Entre sus novedades figuran la creación del Consejo de Estudiantes de las Universidades de la Región de Murcia, el impulso de la internacionalización y la movilidad, una mayor conexión entre universidad y empresa y nuevas medidas de transparencia y rendición de cuentas.

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha informado de este acuerdo durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), y ha puesto en valor que el texto ha sido aprobado "tras un largo proceso de diálogo y participación" con las universidades.

"Nada que afecte de manera esencial a nuestras universidades debería hacerse sin escucharlas", ha afirmado López Miras, quien ha explicado que ese principio ha guiado la elaboración de la nueva norma.

El texto sustituirá una legislación de hace más de veinte años y responde a una reflexión sobre "qué sistema universitario necesita la Región de Murcia para las próximas décadas".

En este sentido, el presidente defendió "un sistema universitario coordinado pero diverso, abierto al mundo, capaz de atraer estudiantes, profesores e investigadores, y conectado con nuestras empresas". Un sistema que, según López Miras, debe impulsar "la calidad, la internacionalización, la empleabilidad, la investigación y la transferencia" y, "sobre todo, que sitúe siempre al estudiante en el centro".

La nueva norma se adapta también a los cambios que la inteligencia artificial, la digitalización, la biotecnología y la competencia internacional por atraer talento están introduciendo en la forma de enseñar, investigar y generar conocimiento. "Ante esos cambios existe la opción de limitarnos a contemplarlos o la que hemos preferido, la de anticiparnos", ha asegurado López Miras.

NUEVA LEY DE CIENCIA

La Ley de Universidades se enmarca en una política que busca preparar el sistema de conocimiento para los próximos años. Así, el Gobierno regional va a aprobar también una nueva Ley de Ciencia, que actualmente está siendo estudiada por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para actualizar un marco normativo de casi dos décadas.

Concretamente, el presidente ha destacado la importancia de que los resultados de la investigación lleguen a la sociedad. En este ámbito, identificó como un desafío "conseguir que una buena investigación se convierta en innovación. Que la innovación pueda convertirse en una empresa, y que esa empresa genere empleo de calidad".

López Miras ha destacado que la UCAM "conoce bien ese camino", como demuestra "su actividad investigadora y su apuesta por conectar investigadores, emprendedores y empresas", con iniciativas como UCAM HiTech.

30º ANIVERSARIO DE LA UCAM

La apertura del curso coincide con el 30º aniversario de la fundación de la UCAM, que cuenta con más de 22.000 alumnos en sus tres campus de Murcia, Cartagena y Madrid. El 21 por ciento de su alumnado procede de otros países, con estudiantes de 135 nacionalidades. Asimismo, más de 125.000 jóvenes se han formado en sus aulas.

López Miras ha tenido palabras de reconocimiento para su fundador, José Luis Mendoza, y se ha referido a la importancia de este proyecto académico, ahora bajo la presidencia de María Dolores García, poniendo en valor que "desde su creación, la UCAM ha contribuido a incorporar conocimiento, talento y oportunidades a la sociedad de la Región de Murcia".

RECONOCIMIENTO A LUIS DE LA FUENTE

El acto ha incluido la entrega de la máxima distinción académica de la UCAM a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol y campeón del reciente Mundial celebrado en Estados Unidos.

López Miras ha destacado que De la Fuente representa valores como "la perseverancia" y una forma de entender el liderazgo que permite "conseguir que los demás den lo mejor de sí mismos".