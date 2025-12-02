Consejo de Ministros destina más de 2 millones de euros a reparar los destrozos de la dana Alice en la Ciudad del Aire

Archivo - Coche del 1-1-2 en el paseo de Santiago de la Ribera, San Javier, tras el paso de la dana Alice - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia para hacer frente a la situación generada por la dana Alice que causó destrozos el pasado 10 de octubre en la colonia militar de aviación en Santiago de la Ribera, en San Javier, conocida como la Ciudad del Aire. El importe total de las actuaciones es de 2.351.078,40 euros.

El paso de la dana Alice causó inundaciones, erosión de firmes, colapso de sistemas de drenaje sostenible, acumulación de lodos en viales y parcelas, y daños en vallados y viviendas unifamiliares, dentro del ámbito de la colonia militar de aviación en Santiago de la Ribera, donde se ejecutan actualmente las obras de reurbanización promovidas por el INVIED O.A.

El Consejo de Ministros considera que la no adopción inmediata de medidas correctoras "puede agravar los daños existentes, generar nuevos colapsos en las redes soterradas y afectar a la seguridad de las personas y bienes, además de ocasionar vertidos incontrolados hacia el entorno protegido del Mar Menor".