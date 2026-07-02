El consumo de agua en los hogares creció en la Región de Murcia un 5,7% en 2024 respecto a 2022

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consumo de agua en los hogares de la Región de Murcia experimentó en el año 2024 un crecimiento del 5,7% en comparación con 2022, hasta los 141 litros por habitante y día, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos, en el mismo periodo, la Región anotó un aumento del 11,7% en el volumen de agua registrado y distribuido a los usuarios.

La estadística del INE indica que en el año 2024 la Región de Murcia contaba con 25,325 millones de metros cúbicos de agua disponible no potabilizada y 133,715 millones de metros cúbicos de agua disponible para su potabilización.

En el año 2024, por otra parte, la Región de Murcia trató 307.029 metros cúbicos de aguas residuales al día y reutilizó 294,840 metros cúbicos al día.

El importe facturado por alcantarillado y depuración ascendió aquel año a 112,3 millones de euros.

La red de alcantarillado superaba los 6.620 kilómetros y se generaron 35.859 toneladas de lodos en el tratamiento de aguas residuales.