Consumur pide a los consumidores que exijan calidad en los productos rebajados y reclamen si sufren abusos

Archivo - Un escaparate anuncia las rebajas de una tienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha instado a los consumidores y usuarios a que, ante el inicio de la temporada de rebajas, compren "lo realmente necesario", exijan calidad en los productos y reclamen si sufren algún tipo de abuso, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Consumur ha advertido de que "lo ideal" es buscar productos que merecieron su atención anteriormente, pero por razones de precio excedieron sus posibilidades. "Lo principal es no comprar por impulso, meditar si realmente se necesita el artículo y comparar calidades y precios en distintos establecimientos", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la importancia de distinguir entre las rebajas y otro tipo de ofertas que conllevan también una bajada del precio de los productos, como es el caso de la liquidación y los saldos.

En las liquidaciones, la disminución del precio de los productos a la venta se produce por la necesidad del establecimiento de eliminarlos rápidamente por causas extraordinarias, como pueden ser las reformas, mientras que en los saldos dicha disminución del precio implica una menor calidad, ya que son productos deteriorados o de baja calidad.

Sin embargo, los consumidores y usuarios deben conocer que la alteración del precio en las rebajas se produce "exclusivamente como consecuencia del cambio de estación o temporada, sin que esto deba repercutir en la calidad del producto".

Por ello, Consumur ha recordado que todo lo que se oferte en rebajas debe haber estado a la venta en esos establecimientos antes, y no traídos especialmente para venderse en esta época.

Por otro lado, antes de pagar, ha recomendado preguntar en el establecimiento si admiten devoluciones por cambio de talla u otra circunstancia no achacable al establecimiento, ni al fabricante. Sin embargo, si el artículo está defectuoso, el comerciante está obligado a cambiarlo en cualquier época del año.

Asimismo, un producto de rebajas tiene que cumplir todas las normas de calidad y etiquetado, y el consumidor y usuario tiene derecho a reclamar como si se tratara de un producto en venta habitual.

En este sentido, Consumur ha considerado necesario que se aumente el número de inspecciones para evitar irregularidades, que van desde la falta de información sobre el precio original de los productos, lo que hace sospechar de falsas rebajas en ciertos comercios, hasta la venta de artículos defectuosos en los que se presenta el reclamo "rebaja", cuando en realidad se trata de saldos.

Finalmente, ha recordado la importancia de conservar el tique o factura de compra, ya que es imprescindible para ejercer el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compra.