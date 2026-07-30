El contingente desplazado a los incendios de Ávila, Toledo y Madrid regresa a la Región tras cumplir su misión

El contingente desplazado a los incendios de Ávila, Toledo y Madrid regresa a la Región - CARM

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El contingente del Plan de Informur desplazado el sábado para colaborar en la extinción de los incendios de Ávila, Toledo y Madrid regresó este miércoles a la Región después de completar su misión.

La vuelta se produjo una vez que el Mando Operativo Integrado estimó que ya no era necesario mantener su presencia, una vez cumplido a su cometido de apoyo a las labores de lucha contra el fuego que les llevó allí.

El dispositivo ha estado integrado por 20 bomberos de las brigadas forestales y técnicos especialistas. Para realizar su trabajo han dispuesto de 10 vehículos todoterreno, camiones autobomba, pickups y de logística, además de un helicóptero, según ha informado la Comunidad.

El operativo de la Región se incorporó al dispositivo encargado de la extinción de este incendio con una doble encomienda desde su llegada a Valdemaqueda (Madrid). Por un lado, la defensa estructural del núcleo urbano y, de forma simultánea, la generación de información operativa sobre el estado y evolución del incendio en un sector donde, hasta ese momento, no existía presencia de medios ni datos disponibles para el mando. Posteriormente, y tras evaluar la evolución del fuego, la intervención se trasladó a La Iglesuela del Tiétar (Toledo) y después a Casillas (Ávila), donde centraron las labores para asegurar su núcleo urbano.

Por su parte, el dispositivo que colabora en la extinción del incendio en Vall d'Uixó (Castellón) continúa su trabajo. La movilización de recursos y equipos de diversas unidades UDIF para hacer frente al incendio forestal se inició el pasado martes y forman parte 20 bomberos forestales y técnicos, que se desplazaron con ocho vehículos todoterreno, camiones autobomba, pickups y de logística.

La zona de trabajo asignada es el barranco de Ullastre (Tales), donde han ejecutado 1.446 metros de línea de defensa. Se trata de un área con orografía abrupta, aterrazado y con fuertes pendientes, a lo que se añade la alta densidad de vegetación arbórea con estrato arbustivo de brezos y cistáceas.

Ambos dispositivos están coordinados desde las consejerías de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias y de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.