Las cooperativas murcianas crearon casi 3.000 empleos en 2025 y prevén más de 2.000 para este año

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, en la presentación del informe de creación de empleo - CARM

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas de la Región de Murcia crearon 2.947 empleos en 2025, lo que supone el 17% del trabajo que se creó en la comunidad el pasado año, según se desprende del Estudio prospectivo presentado este viernes por el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, y en el que se han recopilado datos de 400 cooperativas.

En concreto, de estos nuevos empleos 733 corresponden a socios trabajadores y 2.214 a asalariados. Del total, 1.508 son hombres y 1.439 mujeres.

Por sectores, aunque con una tasa de empleo menor, los que más número de puestos de trabajo han creado han sido el del comercio y los servicios personales, un sector emergente, con 927 nuevos trabajadores. Les siguen la educación, con 529, el sector agroalimentario, con 358, la construcción, con 333 y la industria manufacturera, energía y agua con 306 nuevos empleos.

En el otro lado, los sectores de la cultura y el deporte crearon 26 empleos, siendo, sin embargo, uno de los que tienen mayores porcentajes relativos de creación de empleo, mientras que la sanidad y servicios sociales crearon 30 e información y comunicaciones 12.

Fueron las cooperativas medianas y grandes las que más puestos de trabajo crearon este pasado año, un total de 1.471, el 49,9% del total. Les siguen la microcooperativas, con 1.016 y las pequeñas con 460.

Según Pedreño, del total de empleos 733 han sido socios, un 30%, "lo cual indica que es un empleo indefinido".

En 2025, Ucomur estudió 236 proyectos de los que nacieron 123 cooperativas, 79 de estas constituidas en la organización.

Por municipios, el que más cooperativas creó fue Murcia (38), seguido de Lorca (7). Sin embargo, Pedreño ha destacado que Cartagena ha constituido 5 empresas, cuando hasta la fecha no tenía ninguna. "Son pocas para Cartagena, pero es un crecimiento sumamente importante", ha explicado Pedreño, que ha adelantado que "hay dos proyectos bastante sólidos para quedarse bajo la forma de cooperativa".

Por su parte, López Aragón ha subrayado que el cooperativismo "es una fórmula empresarial que genera empleo, arraiga población al territorio y contribuye a un modelo económico más equilibrado y sostenible".

La consejera ha apuntado que el cooperativismo es una pieza clave dentro de la economía social, un ámbito que en la Región de Murcia agrupa a más de 2.500 empresas y cerca de 100.000 empleos. "Somos líderes nacionales en creación de cooperativas per cápita y en la última década se han constituido más de 1.400 nuevas entidades, una cifra que refleja la confianza de los emprendedores en este modelo", señaló.

PREVISIONES PARA 2026

Las previsiones para 2026 apuntan a la creación de 2.601 nuevos puestos de trabajo, creados por 449 cooperativas, lo que supone el 30,1% del total , con una media de 4,6 empleos por cada una de ellas.

Por sectores, las expectativas más importantes están en el sector de la hostelería y restauración (57,9%), industria manufacturera, energía y agua (50%), transporte y correos (45,2%), cultura y deporte (41,7%), sanidad y servicios sociales (39,4%). Las previsiones más contenidas corresponden a servicios a las empresas (20,2%), el sector agroalimentario (18,7%) e información y comunicaciones (13%).

Para 2026, se esperan que sean las cooperativas medianas y grandes las que más empleo creen, con un 53,8%, seguidas de las pequeñas, con un 36,3%, y las microcooperativas, con un 27,7%.

PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN 2026

Un total de 669 cooperativas de la Región de Murcia, el 44,8% del conjunto del sector, prevé realizar inversiones en activos fijos. El 21% realizará desembolsos por debajo de los 20.000 euros, el 16% de entre 20.000 y 100.000, y un 7,7% hará inversiones de más de 100.000 euros.

Las mayores tasas de inversión se encuentran en los sectores de la industria manufacturera, energía y agua (67,4%)y el sector de la cultura y el deporte (66,7%).

PROYECTOS PARA 2026

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, ha anunciado que van a firmar un acuerdo con Naciones Unidas para crear en Murcia la primera Academia de Emprendimiento Juvenil, previsiblemente en marzo o abril. Una colaboración entre ambas instituciones que se terminará de firmar la semana que viene en Ginebra.

Además, se va a crear un Hub de vanguardia de la Región de Murcia "para que todas las personas sepan dónde están los sectores emergentes, dónde se prevé crear más empleo, en qué ámbito y en qué profesión".

Asimismo, Ucomur va a crear una oficina PREAR para acreditar a personales con cualificación profesional, pero sin titulación, y está trabajando con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena en el proyecto Testéalo "donde se recogen los proyectos de las personas universitarias que quieren entrar en el mercado", sobre todo en el ámbito de la digitalización e innovación, "donde no está costando más entrar".

Pedreño ha manifestado su deseo de estar presente "donde se hable de empleo" ya que considera que por los "datos y años que venimos trabajando merecemos estar en foros donde se están discutiendo políticas públicas y de estrategia de empleo".

HUB ACADEMIA EMPREDIMIENTO