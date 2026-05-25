El COPRM reúne a expertas multidisciplinares en las I Jornadas 'Mujeres y psicología: retos tras el 25-N'

Foto de familia de las I Jornadas 'Mujeres y psicología: retos tras el 25-N' - COPRM

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia (COPRM) ha celebrado este lunes las I Jornadas de Psicología 'Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N', en las que expertas de diversos ámbitos han puesto sobre la mesa los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual con el propósito de visibilizar, prevenir y frenar las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres.

Durante el encuentro, las participantes han coincidido en la necesidad de aplicar la perspectiva de género y promover "la formación para transformar" en cada colectivo profesional, con el fin de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, según han informado fuentes del Colegio.

La decana del COPRM, Pilar Martín, ha destacado en su discurso inaugural la "enorme responsabilidad" con la que la institución ha asumido este encuentro, concebido "para poder reflexionar sobre un fenómeno que atraviesa y debilita nuestra sociedad y a nuestras instituciones".

A su juicio, es prioritario poner el foco en "la reconstrucción después de la violencia" sufrida por las mujeres, un proceso que, según ha detallado la experta, "no consiste en regresar a una normalidad perdida, sino en crear nuevas formas de vida, vínculo y existencia".

En la apertura institucional ha estado acompañada por Rosa Álvarez, vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología y coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género de dicha entidad.

La también decana del Colegio de Psicología de Galicia ha subrayado que "el machismo se puede erradicar si estamos todos juntos" y ha apelado a lograr que esta lacra --que desde que se tienen registros oficiales se ha cobrado la vida de 1.362 mujeres-- "no deje de removernos".

Desde su experiencia, Álvarez ha advertido que los maltratadores "tienen unos estereotipos muy marcados" sobre el lugar que debe ocupar la mujer y que, en muchos casos, "no llegan a entender por qué están en la cárcel". Por ello, ha defendido la importancia de trabajar desde la infancia en la prevención y en la igualdad plena.

EDUCACIÓN, ENTORNOS VIRTUALES Y EL RETO DE LA PRIVACIDAD

En esta misma línea se ha situado la agente de la Policía Nacional Mar Nebra, quien cuenta con una dilatada trayectoria impartiendo sesiones en aulas de colegios e institutos para concienciar a los menores.

Nebra ha resaltado la urgencia de actuar en etapas tempranas en todos los ámbitos, pero sobre todo desde la convivencia, advirtiendo que "los más pequeños son los más receptivos; en la adolescencia ya te encuentras a jóvenes 'marcados'".

Asimismo, las jornadas han abordado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Inteligencia Artificial como las nuevas fronteras de la violencia de género, lo que ha llevado a la agente Nebra a reclamar la implantación de una nueva asignatura docente, la de privacidad.

Por su parte, Carmen Yago, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia (UMU) y coordinadora de la Unidad de Género del Servicio de Psicología Aplicada, ha recordado que "tener un protocolo contra la violencia de género no sirve de nada si no se implementa", al tiempo que ha reconocido que "falta formación entre todos los colectivos" del entorno universitario.

RETOS EN LA JUDICATURA Y LA SANIDAD

El sector judicial ha estado representado por Jessica Hurtado, magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia. La jueza ha defendido que la Ley de Violencia de Género "protege a las mujeres pero no perjudica a los hombres", admitiendo que las leyes suelen avanzar "por detrás de la sociedad".

Además, ha alertado de que "las TICs son un instrumento fundamental que intensifican los delitos", identificando el sexting como una de las herramientas actuales más preocupantes.

Desde el ámbito sanitario, la doctora Virginia Izura, responsable de Igualdad y Género del Consejo General de Médicos de España, ha incidido en la importancia estratégica de la detección precoz en las consultas de Medicina Familiar y en Urgencias.

Aunque ha valorado los datos como alentadores, ha admitido que "muchos médicos no salen de la 'visión túnel' ante un trauma físico y no ahondan en el origen".

Izura ha advertido asimismo que existe cierto desconocimiento sobre el código deontológico y la legislación, la cual "obliga al médico a proteger a la paciente y, en su caso, denunciar la situación".

CONCLUSIÓN Y CLAUSURA INSTITUCIONAL

La última ponencia técnica ha corrido a cargo de la psicoterapeuta y formadora en perspectiva de género, María Ángeles Miñarro, quien ha sintetizado el espíritu de la convocatoria al afirmar que "este problema tan complejo solo se soluciona con el trabajo conjunto de los profesionales de la justicia, la sanidad --incluida la psicología clínica y sanitaria--, la educación, los cuerpos de seguridad del Estado y los medios de comunicación", sin olvidar la implicación de "todas las ramas transversales de la Psicología".

Las jornadas han sido clausuradas por la directora general de la Mujer y Prevención de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ana Belén Martínez.