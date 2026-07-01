Los Coral Awards, de UCAM HiTech, reconocen el talento y el emprendimiento científico

Entrega de los Coral Awards - UCAM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado en Madrid la primera edición de la convocatoria nacional Coral Awards, una cita nacida para dar visibilidad al emprendimiento científico y reconocer iniciativas y empresas que destacan en innovación e impacto real en la sociedad.

Impulsados por Coral, el ecosistema de UCAM HiTech que conecta científicos, emprendedores, universidades, inversores, hospitales e instituciones, los premios reunieron a más de 140 agentes del sector en una jornada que reconoció algunos de los proyectos e instituciones que están destacando hoy en transferencia del conocimiento en España, según han informado desde la institución educativa.

El galardón de 'Institución Emergente' fue para la Sociedad Española de Neurología, por su dinamismo y capacidad para impulsar la innovación y el crecimiento temprano dentro de su área; mientras que el de 'Institución Referente' recayó en la Universidad de Navarra por su sólida trayectoria de excelencia sostenida en el tiempo, haciendo dialogar la investigación académica con el mercado.

En la categoría 'Proyecto con Potencial', el jurado entregó el premio a Laura Vallés Saiz de ELE Biotech, por una propuesta científica en fase temprana con capacidad de convertirse en una solución de alto valor.

El premio 'Proyecto con Impacto' se otorgó a Daniel González Muñoz en nombre de Nanostine, una iniciativa que ya ha dado el salto del laboratorio a la empresa. Por último, el 'Premio Honorífico' fue para Joan Perelló, por protagonizar un hito histórico en el sector biotecnológico español al llevar un fármaco surgido de una patente universitaria hasta la fase de salida al mercado, culminando una operación de hasta 375 millones de euros.

El investigador defendió la importancia de continuar apoyando el emprendimiento científico y señaló que "somos un país puntero en producción científica e índices de calidad, pero nos falta la transformación de ciencia en innovación. Iniciativas como esta ayudan a dar visibilidad para crear proyectos de éxito".

La evaluación de las candidaturas estuvo a cargo de un jurado formado por la coordinadora de programas de Ciencia en Fundación Botín, Pepa Limeres; el director de la Unidad de Apoyo a la Innovación del IiSGM, Manuel Desco; el fundador y CSO de Bionanopharma y fundador de Bioinicia, Chema Lagarón; y la directora general de Coral, Andrea Martos.

La rectora de la UCAM, Josefina García, afirmó que desde el centro educativo "estamos convencidos de que el conocimiento debe encontrar el camino para transformarse en soluciones reales, empresas innovadoras, empleo cualificado y nuevas oportunidades para las personas".

De este compromiso de la Universidad nace la propuesta de Coral, que busca "crear, cultivar y conectar un ecosistema en el que las ideas puedan crecer y generar impacto".

El director de UCAM HiTech, Carlos Caballero, señaló que "Coral es un proyecto importantísimo dentro de la estrategia de UCAM HiTech de apoyar el emprendimiento de base científica".

Asimismo, Caballero recordó el origen de esta línea de trabajo en la visión del fundador de UCAM, José Luis Mendoza que "tuvo claro que para que la ciencia tuviese más valor tenía que llegar a la sociedad, y eso se hace construyendo empresas; si no, se queda en publicaciones, que están muy bien pero no es suficiente".

El responsable de UCAM HiTech aportó además dos cifras que explican el crecimiento del ecosistema: más de 50 centros generadores de conocimiento como partners y más de 1.400 personas en la comunidad, con la expectativa de acercarse a 3.000 antes de final de año.

"Esta iniciativa adquiere pleno sentido en el momento actual de España, con la ciencia como valor diferencial ante la Estrategia Nacional de Deep Tech, en la que el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) junto con el Fondo Europeo de Inversiones están invirtiendo en la creación de nuevos fondos para proyectos de base científica", han indicado.

La directora de Coral, Andrea Martos, puso el acento en el contexto y en la función de la comunidad y aseguró que "estamos verdaderamente en la era de la transferencia de tecnología". Además, aseveró que "el apoyo de UCAM es imprescindible", y añadió que Coral nació con una vocación abierta, "para el ecosistema de toda España".

La gala incluyó también la mesa 'El momento de la verdad para el DeepTech', moderada por Carlos Caballero, con la participación de la directora de BIOHUB VLC y presidenta de BIOVAL, Ángela Pérez; el coordinador de ITEMAS, Lluís Blanch; y el director general de Fundación Cotec, Jorge Barrero.

La jornada se completó por la mañana con CONECTA, el foro de gestores de emprendimiento científico de Coral, centrado en la oportunidad de los fondos CDTI y su impacto, con más de medio centenar de inscritos llegados de distintos puntos de España.

El evento fue posible gracias al respaldo fundamental de sus patrocinadores: Pivotal, Evolution Europe, Hoffmann Eitle, Quinton y Konexio Biotech. Además, reunió a representantes clave del ecosistema innovador y científico, como Fundación Pfizer, Fundación DRO, BSC y el Gobierno del Principado de Asturias, entre otros.