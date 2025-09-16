El coste laboral en la Región crece un 0,9% en el segundo trimestre del año, el menor aumento por comunidades

El coste laboral por comunidades autónomas en el segundo trimestre de 2025 - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA/MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se situó en 2.812,36 euros en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un crecimiento del 0,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento del 0,9 por ciento es el menor crecimiento por comunidades de un índice que creció en todas las autonomías, salvo en Asturias, mientras que la media nacional aumentó 3 por ciento.

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 2.063,96 euros, lo que supone un aumento de seis décimas respecto al segundo trimestre de 2024.

Por su parte, los otros costes laborales (que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social) alcanzaron los 748,40 euros, un 1,7 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos del INE, los costes laborales por hora de trabajo efectiva aumentaron un 7 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

Igualmente, el coste salarial por hora efectiva creció un 6,7 por ciento hasta los 16,22 euros; y los otros costes por hora efectiva crecieron un 7,9 por ciento, hasta los 5,88 euros, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.256,54 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

Por comunidades autónomas, los costes salariales más altos los registraron Madrid (+1,7%, hasta los 2.935,3 euros), Cataluña (+2,4%, hasta los 2.635,3 euros) y Navarra (+2,1%, hasta los 2.607,7 euros). Por contra, Canarias (+3,4%, hasta los 1.936,7 euros) y Extremadura (+2,2%, hasta los 1.973,8 euros) registraron los salarios más bajos.

Andalucía y La Rioja presentaron los mayores aumentos interanuales del coste salarial en el segundo trimestre, con avances del 5,2% y del 5%, hasta los 2.147,6 euros y 2.320,5 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que Asturias y Cantabria registraron los únicos descensos, con retrocesos del 1,4% y del 1,2%, hasta los 2.337 y 2.098 euros por trabajador y mes.

El salario por hora subió en todas las regiones en el segundo trimestre, especialmente en Andalucía (+8,8%), País Vasco (+6,9%) y Murcia (+6,7%).