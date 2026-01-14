La creación de empresas baja un 2,9% en noviembre en la Región, segundo descenso más pronunciado de todas las CCAA

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia bajó un 2,9% en noviembre en tasa interanual, segundo descenso más pronunciado de todas las comunidades, con un total 236 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 26, un 16,1% menos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 236 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 14,9 millones de euros, lo que supone un 49,79% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 26 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Murcia, 15 lo hicieron voluntariamente; 5 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las comunidades que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, la Región de Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, la Región de Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 31,1% en la Región en noviembre, hasta las 59 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 34,96 millones de euros, cifra un 240,5% superior a la de noviembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 10.871 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2006. Con el ascenso interanual de noviembre de 2025, la creación de empresas acumula ocho meses consecutivos de ascensos.

Para la creación de las 10.871 empresas de noviembre se suscribieron más de 514,4 millones de euros, lo que supone un 3,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 47.326 euros, bajó un 5,2% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 6,4% en noviembre de 2025 en relación al mismo mes de 2024, con 2.429 sociedades desaparecidas.

