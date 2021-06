El CreaMurcia de 'Otras tendencias', con tres finalistas femeninas por primera vez en su historia

Flora Majola, Call o Cuties y Conz lucharán por el primer puesto en la final

MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CreaMurcia en la categoría de 'Otras tendencias' ya tiene finalistas y por primera vez desde que se celebra son tres artistas femeninas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Tras las semifinales que se llevaron a cabo a lo largo de la semana pasada, el jurado ha decidido que pasen a la final Flora Majola, Call o Cuties y Conz. Así, los conciertos en los que se decidirá la ganadora de esta edición serán el 16 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el Murcia Parque.

Durante las semifinales actuaron 12 grupos que fueron previamente seleccionados de los 34 que se presentaron a la primera fase, igualando este año a pesar de la pandemia al de mayor participación desde que se convoca la categoría de 'Otras Tendencias' en la disciplina de Música.

Este categoría acoge estilos musicales muy diversos, como el experimental, trap, hip hop o electrónica, entre otros.

SEMIFINALES POP - ROCK

Durante esta semana continúan los conciertos en el Murcia Parque, ahora en la categoría en Pop - Rock, que celebra sus semifinales. En total, se presentaron 45 grupos de los que 12 han sido seleccionados para semifinales.

Así, el miércoles actuarán Dana, Ana Cano, E.T. & Lemons, y Pleyel. El jueves será el turno de Juan Bonastre Egea, Boria, La Balsa; y Shaman Shaman; y el viernes tocarán Farfett, Austin, Goblin Circus, y Perdón. Como grupos reservas están Art of the trio, Anatomize, Angry Potato, y Waw. Las actuaciones tendrán lugar a partir de las 20.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Teresa Franco, concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, preside el jurado de este certamen. Además, en la categoría de Pop - Rock el jurado lo completan Ángel Sopena, Jutxa Ródenas, Miguel Bañón, y Miguel Tébar.