Crece la contratación en Murcia un 17,85% durante el último año

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia mantiene una evolución positiva del mercado laboral, según los datos recogidos en el Boletín Mensual de Estadísticas Laborales correspondiente a febrero de 2026. Los contratos registrados en Murcia crecen muy por encima de la media nacional (1,87%), alcanzando los 14.516, un aumento del 17,85 por ciento en el último año, y del 13,99 por ciento respecto al mes de enero.

En términos anuales, el número de personas desempleadas ha descendido un 5,62 por ciento, consolidando la tendencia de reducción del desempleo del último lustro. Además, la afiliación crece un 3,34 por ciento, lo que se traduce en 8.279 nuevos afiliados respecto a enero del año anterior, el tercer mejor registro histórico. Este incremento es 0,6 puntos porcentuales superior al registrado a nivel nacional (2,74%), lo que evidencia el dinamismo del mercado laboral murciano

"Nuestro objetivo es seguir consolidando esta tendencia positiva, apoyando a quienes buscan empleo, fortaleciendo el emprendimiento y facilitando que las empresas encuentren el talento que necesitan para crecer. El binomio crecimiento económico y generación de empleo es una realidad en el municipio de Murcia", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

MÁS EMPLEO Y CRECIMIENTO SUPERIOR AL NACIONAL EN AFILIACIÓN

El crecimiento se apoya principalmente en el Régimen General, con 7.965 nuevos afiliados, y también en el Régimen Agrario y en el colectivo de trabajadores autónomos. La edil Bernabé ha destacado que "superar el crecimiento medio nacional en afiliación demuestra la fortaleza del tejido productivo local y la capacidad de Murcia para generar oportunidades laborales estables y de calidad".

El Régimen General concentra el 83,16 por ciento del empleo total, mientras que los trabajadores autónomos representan el 12,27 por ciento, consolidando el peso del emprendimiento y la actividad empresarial en el municipio.