El creciente interés por comer saludable hace crecer las ventas de roscones artesanales en la Región de Murcia

Archivo - Masas para elaborar el roscón de Reyes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El creciente interés de los consumidores por una alimentación más saludable y por productos de elaboración tradicional es una de las razones por las que ha crecido la demanda de roscones artesanos en las confiterías de la Región de Murcia.

Así lo ha puesto de manifiesto a Europa Press Juan Carlos Hernández, responsable de Confitería Maite y portavoz de la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería (AREPA).

Hernández ha destacado que el consumidor está cada vez más preocupado por cuidar lo que come y evitar los productos industriales elaborados para grandes superficies, aunque estos todavía representan el 80% de los roscones vendidos en la Región.

"Tristemente, todavía hay mucho roscón ultraprocesado pero estamos ganando terreno", ha comentado el artesano.

Así, ha señalado que en el sector están "muy contentos" con el avance de las ventas en sus establecimientos, que trabajan desde hace semanas a pleno rendimiento para surtir de productos a los murcianos en una Navidad que cada año se adelanta un poco más.

En este sentido, ha indicado que el roscón ya forma parte del repertorio de postres desde principios del mes de diciembre y que incluso algunas confiterías, como la suya, ofrecen la posibilidad al consumidor de probar una porción individual de este dulce para acompañar, por ejemplo, con un café.

No obstante, Hernández ha señalado que el mayor número de ventas de este bollo típico navideño se concentra, principalmente, en los días 4, 5 y 6 de enero, vísperas de la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Respecto a los sabores, Hernández ha explicado que, de cada diez roscones que se venden en las pastelerías murcianas, cinco están rellenos y los cinco restantes no.

De los primeros existe una gran variedad, que incluye sabores más clásicos para el paladar, como la crema, el chocolate, la nata o la trufa, pero también otros que han irrumpido con fuerza en los mostradores como los de pistacho, Kinder y galletas Oreo, más demandados por los amantes del chocolate.

"Todos, tanto unos como otros en el formato artesano tienen mucha calidad", ha añadido el representante de AREPA.