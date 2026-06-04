La criminalidad aumenta un 7,43% en lo que va de año en la Región de Murcia, con 18.672 infracciones penales

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MADRID/MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número total de infracciones penales registradas en la Región de Murcia entre enero y marzo de 2026 ascendió a 18.672, lo que representa un aumento del 7,43% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, en los tres primeros meses del año en la Región de Murcia ha aumentado de 160 a 168 el número de delitos contra la libertad sexual, lo que representa un aumento del 5%; de 1.102 a 1.030 los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-6,53%); de 204 a 192 las sustracciones de vehículos (-5,88%) y de 3.931 a 4.097 los hurtos (4,22%).

No obstante, han descendido, de 28 a 14, los homicidios dolosos y asesinatos, tanto consumados (-40%), como en grado de tentativa (-52,17%); de tres a dos los secuestros (-33,3%); de 35 a 42 las agresiones sexuales con penetración (+20%) y de 468 a 551 los robos con violencia e intimidación (17,74%).

También se ha visto incrementado el número de delitos relacionados con el tráfico de drogas, que pasan de 134 en los primeros tres meses de 2025 a los 152 en el mismo periodo de 2026; y el resto de criminalidad convencional, con un descenso del 37,60 %, hasta alcanzar los 8.892 delitos.

Respecto a las infracciones penales cometidas a través de Internet, en la Región se han contabilizado un total de 3.256 entre enero y marzo de 2026, esto es, un 6,61% menos que en 2024, cuando las infracciones detectadas fueron 3.131.

Las estafas informáticas pasaron de 2.741 en 2025 a 2.924 en 2026, un 6,68% más; y otros ciberdelitos de 421 a 332 (-21,14%).

DATOS NACIONALES

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está "en la banda más baja de la serie histórica". La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1% sobre 2025, según Interior, "en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024)". También crecen los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

El balance, que incluye datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, indica que los delitos contra el patrimonio --robos, hurtos y sustracción de vehículos-- han descendido un 2,9% en su conjunto en los tres primeros meses de 2026.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.