CROEM y Cámara de Comercio destacan la "capacidad de resistencia" del mercado laboral de la Región

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han puesto en valor este martes la "capacidad de resistencia" que muestra el mercado laboral de la Región tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026.

Según el análisis de ambas instituciones, la Región mantiene una "trayectoria positiva" tras lograr un aumento de la ocupación del 0,8%, una cifra que definen como un "porcentaje del signo contrario al promedio nacional", donde el empleo cayó un 0,8%.

En términos anuales, la patronal ha puesto el foco en que el avance del empleo murciano (+6,1%) es el "mejor entre las distintas comunidades autónomas", superando la media del país.

Desde una perspectiva sectorial, CROEM destaca que la Industria y Construcción impulsaron la ocupación", compensando las caídas en otras ramas, si bien ha advertido de que todavía "persisten desafíos" estructurales, como el hecho de que la tasa de temporalidad sea 2,1 puntos más que la media nacional.