Cruz Roja pone en marcha en Navidad una campaña de recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas para 600 niños

Actualizado 28/11/2018 14:00:17 CET

MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud pone en marcha esta Navidad la campaña 'Sus Derechos en Juego', con la que se pretende recoger un millar de juguetes nuevos, cooperativos, que no sean bélicos ni sexistas, para más de 600 niños y adolescentes de la Región de Murcia con el objetivo de "garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año".

La coordinadora de Cruz Roja Juventud en Murcia, Tiscar López, y el vicedirector Adrián Massotti, han hecho un llamamiento a la sociedad para que deposite juguetes nuevos en los puntos habilitados y en la oficina autonómica de Cruz Roja en Paseo de Garay de Murcia, o bien hagan una aportación económica.

En esta campaña participarán durante el próximo año entre siete y diez locales de toda la Región de Murcia y movilizará a más de 120 voluntarios para hacer llegar los juguetes a las familias más necesitadas.

El objetivo no es solo recoger juguetes, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia, ya que se considera uno de los colectivos que más sufren los efectos de la pobreza en los hogares.

Las familias que atiende la ONG en Murcia tiene "enormes dificultades" para asumir los gastos básicos. Así, un 18 por ciento de los niños de los 3.300 que atienden en la Región afirma no tener ni juegos ni juguetes, así como que casi el 14 por ciento no está bien equipado para el deporte que practica y el 14,2 por ciento no tiene ropa o uniforme escolar en buen estado.

De ahí que resalten la necesidad de que estos niños puedan tener juguetes educativos, libros como material de lectura, además de complementos para poder hacer deporte, como patines o balones.

Según el boletín sobre la Vulnerabilidad de la Infancia atendida por Cruz Roja, un 65,7 por ciento de los niños atendidos por Cruz Roja en Murcia están preocupados por las dificultades económicas por las que atraviesa su familia, un 46,4 por ciento manifiesta no poder ir al dentista, un 28,5 por ciento no poder pagar el comedor escolar y el 12 por ciento no dispone de libros ni cuentos.

Por ello, en esta edición, además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados (que se pueden consultar en la página web 'http://www.susderechosenjuego.com/'), se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, que automáticamente se transformará en un juguete virtual, a través del teléfono '900 104971' y mediante el envío de SMS con la palabra 'juguete' al '38088' (coste de tres euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social.