Cruz Roja pone todos sus equipos a disposición de las administraciones locales y regional ante el episodio de lluvias

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha puesto a disposición de las administraciones públicas de la Región de Murcia todas sus capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad en coordinación con los Ayuntamientos y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Los Alcázares se ha solicitado apoyo a Cruz Roja por si fuera necesario ubicar dos albergues provisionales en el municipio. Cruz Roja ya ha realizado el traslado del material necesario desde su centro logístico con el objetivo de reforzar las capacidades logísticas ante una posible necesidad de montaje inmediato.

El consistorio de Alguazas también ha pedido la activación del Equipo de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) de Cruz Roja. Se ha procedido al montaje de un albergue provisional en el polideportivo municipal con capacidad para 10-15 personas, dotado con camas y mantas.

El Ayuntamiento de Molina de Segura, ha solicitado la activación del ERBE con el objeto de poner en marcha un albergue provisional en el municipio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mazarrón, solicitó este jueves la activación del ERBE, así como la apertura de un albergue provisional de Cruz Roja en Cañada Gallego (Mazarrón), en el que han sido atendidas cinco personas durante la pasada noche. Cruz Roja mantendrá este dispositivo para garantizar atención y refugio inmediato mientras dure la emergencia.

El consistorio de Águilas, ha solicitado la activación del ERBE para dar respuesta en caso necesario. Desde Cruz Roja han puesto a disposición del resto de municipios, a través de sus comités locales, todas sus capacidades.

Del mismo modo, los Equipos de Emergencias de Murcia y Cartagena se encuentran con capacidades materiales y humanas para realizar el despliegue de los apoyos necesarios en el momento en que sea necesario.