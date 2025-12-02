Cuatro detenidos por regentar un 'narcopiso' en el centro de Molina de Segura (Murcia)

1032616.1.260.149.20251202110829 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres como presuntos responsables de un punto de venta de droga en una vivienda del centro de Molina de Segura (Murcia) y en uno de los inmuebles colindantes, donde fue hallada una plantación de marihuana, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Una investigación iniciada el pasado septiembre condujo a los agentes hasta este 'narcopiso', que era frecuentado las 24 horas del día por personas que accedían a él para consumir droga en su interior o abandonarlo a los pocos minutos.

La instalación disponía de un sofisticado sistema de video vigilancia para controlar e identificar a quien solicitaba la entrada.

Tras la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron un registro en la vivienda que permitió detener a cuatro varones como supuestos responsables de administrar y desarrollar la actividad ilícita.

Durante el registro también fueron intervenidos casi 12 gramos de cocaína de gran pureza y se halló en un inmueble anejo a la vivienda un total de 400 plantas de marihuana en su fase final de floración.

Los arrestados, tras ser imputados como responsables de los presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura para la adopción de las medidas cautelares oportunas.