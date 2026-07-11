Cuatro helicópteros y medios terrestres combaten un incendio forestal en la Sierra de las Moreras, en Mazarrón

La Policía Local informa a los vecinos de las viviendas próximas ante una posible evacuación según la evolución del fuego

MAZARRÓN (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS

Efectivos adscritos al Plan Infomur participan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en una zona ubicada entre Bolnuevo y Cañada de Gallego de la Sierra de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia), según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido, a partir de las 17.46 horas, más de una veintena de llamadas que alertaban sobre la presencia de llamas en la zona.

Según las primeras estimaciones de los servicios desplegados en el lugar, el frente inicial del fuego se sitúa en torno a los 300 metros de longitud.

Las características del terreno y la dificultad de acceso para los efectivos terrestres han obligado a movilizar un despliegue logístico que incluye medios aéreos y de superficie.

Como medida preventiva ante la evolución del fuego, patrullas de la Policía Local de Mazarrón se encuentran informando a los habitantes de las viviendas próximas al paraje ante la posibilidad de proceder a una evacuación si fuera necesario.

En el operativo participan agentes medioambientales, brigadas forestales, dotaciones de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el helicóptero de coordinación ACOVI, así como patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mazarrón.