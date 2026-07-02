Estabilizado el incendio forestal declarado en la Sierra de Columbares, en Murcia

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico de extinción del Plan Infomur ha dado por estabilizado a las 15.53 horas el incendio forestal declarado este jueves en la pedanía murciana de Gea y Truyols, en la base de la Sierra de Columbares.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' ha recibido, a partir de las 14.10 horas, una treintena de llamadas de ciudadanos que alertaban de la presencia de las llamas en el terreno forestal.

Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental, efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y tres brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF).

Asimismo, en el operativo han participado dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias dotados con técnicos de extinción y brigadas helitransportadas y uno de coordinación y vigilancia de la misma dirección general.