Cuatro personas investigadas como autores por imprudencia grave del incendio del pasado 2 de junio en Los Garres

Imagen de la investigación del incendio forestal ocurrido el pasado mes de junio en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy - GUARDIA CIVIL

Se estima como causa del fuego el estado deficiente en el que se encontraba una línea eléctrica de baja tensión no autorizada MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en colaboración con especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia, han desarrollado una investigación para esclarecer las causas del incendio forestal, ocurrido el pasado mes de junio en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, que ha culminado con la identificación e investigación de cuatro personas como presuntas autoras del delito de incendio forestal por imprudencia grave.

La investigación se inició el día 2 de junio, cuando la Guardia Civil fue alertada de un importante incendio, catalogado de interfaz urbano-forestal, iniciado en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, con afección a las pedanías murcianas de Los Garres y Lages.

En los cerca de tres días que duró el incendio, unas 50 viviendas fueron desalojadas. Alrededor de un centenar de vecinos de las citadas pedanías tuvieron que abandonar sus casas.

La virulencia del fuego hizo necesaria la presencia y el despliegue de la Unidad militar de Emergencias (UME), que participó junto a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia, Protección Civil y otros servicios de emergencias. Las labores contra incendio desarrolladas en la zona permitieron que el día 6 de junio el fuego se diera por extinguido.

Especialistas de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), se trasladaron de inmediato desde Madrid para apoyar a los especialistas del SEPRONA de Murcia en la investigación de los hechos.

En primer lugar, se practicaron las actuaciones necesarias para tratar de determinar la causa que originó el incendio, para lo cual se contó con la colaboración de agentes Medioambientales pertenecientes a la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Región de Murcia.

Finalmente, tras una exhaustiva inspección técnico-ocular y diversas actuaciones, se obtuvieron indicios que permitieron determinar que el origen del fuego se debió al estado deficiente en el que se encontraba una línea eléctrica particular de baja tensión.

La investigación desarrollada permitió establecer que la citada línea eléctrica, que daba suministro a un grupo de viviendas, además de presentar una evidente falta de mantenimiento, tampoco contaba con autorización, constatando también que la conducta omisiva de falta de adecuación constituía una más que previsible situación de riesgo potencial de producir un incendio forestal, por lo que se procedió a investigar a las personas responsables de su gestión, como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

El fuego afectó aproximadamente a 150 hectáreas de terreno forestal formado por pino carrasco y matorral mediterráneo: como esparto, aliaga y lentisco. Se trata de una zona comprendida en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, creado con la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia (Anexo II).

Este Espacio Natural forma parte de la Red Natura 2000, ya que está considerado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y comparte parte de territorio ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la presencia del Búho Real (Bubo bubo), abrigo de protección para otras aves rapaces como el Águila Perdicera (Hierastus fasciatus) o el Águila Real (Aquila chrysaetos).

En la zona afectada por el incendio se encuentra una fortaleza tardorromana del siglo IV d.C. declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. El fuego también afectó a la Cañada Real de Torreagüera, incluida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

La red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo, con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la preservación de razas autóctonas; consideradas como auténticos 'corredores ecológicos', esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.