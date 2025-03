Cuatro proyectos de la Región empiezan su andadura en el Festival de Málaga para obtener financiación

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro proyectos regionales han comenzado este lunes su andadura para obtener financiación en el Festival de Málaga, después de haber sido seleccionados en las convocatorias específicas para la Región de Murcia que en esta edición es el territorio invitado en MAFIZ, el área industrial del evento.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, se ha reunido con los directores y los productores de estos proyectos audiovisuales y ha destacado que "el trabajo que hemos desarrollado va a permitir que hasta 15 proyectos de la Región estén en el Festival de Málaga".

Dos producciones participan en la sección específica para impulsar rodajes y las otras dos obras audiovisuales están en la fase final antes de saltar a las pantallas. En concreto, en Málaga Work in Progress de MAFIZ, la sección en la que se presentan los proyectos en fase de postproducción, participan 'Lionel' de Carlos Saiz y producida por Blur media productions SL , Icónica producciones SL, Bluconic Films A.I.E , y Promenades Films (España - Francia); así como 'El pintor y el escorpión / The Painter and the Scorpion' de Sadrak Zmork con producción de Diamantina Films y Twin Freaks Studio.

Estos dos filmes se proyectarán entre mañana martes y el jueves, 20 de marzo, ante una audiencia de profesionales formada por agentes de ventas, programadores de festivales y fondos internacionales, con el objetivo de apoyar su finalización y favorecer su difusión y promoción internacionales.

La presentación de los representantes de los proyectos ante posibles socios en formato 'pitching' será el viernes,21 de marzo, para concluir la actividad.

En Málaga Festival Fund & Co Production Event, el espacio de encuentro para lograr posibles inversores, coproductores y distribuidores internacionales para proyectos audiovisuales, cuenta con la participación de 'Tres días de verano' del director Álvaro López Alba y producción de Nuria Muñoz; y 'El dolor de los demás' con Joaquín Carmona de director y Daniel Enrique Moncho de productor.

Asimismo, la consejera Carmen Conesa ha mantenido un encuentro con Pepe Siscar, el joven cineasta murciano que participa en Málaga Talent, el programa de formación y actividades para dotar a talentos emergentes de herramientas para desarrollar sus proyectos y crear nuevas redes profesionales. Este programa formativo cuenta con la 'masterclass' titulada 'Barreras creativas en la producción de óperas primas', del equipo de Sorda, con la guionista y directora Eva Libertad.

La presencia regional en el Festival de Málaga se completa con 'Sorda', que ya ha entrado en concurso de la sección oficial; así como la proyección de obras como '¿Dónde está mi acequia?' de Indirect Film, 'Mr. Nadie' de Twin Freaks, 'Últimas voluntades' de Biopic Producciones y 'El jurado' de Maskeline.

Además, en Málaga Short Corner se proyectarán los cortometrajes 'Anoche paró el ruido' de Mario Suárez, 'La ciudad se mueve' de Alfonso Palazón, 'Una tarde cualquiera' de Mario González Riquelme y 'Los perdedores' de Jesús Melgares.

Asimismo, para MERCADOC.0, la nueva sección de MAFIZ, se ha seleccionado el documental murciano 'Guerreras por la Amazonía' de Ángel Hernández Hernández; y para Warmi Lab, el taller creado dentro de MAFIZ para empoderar a mujeres productoras, fue seleccionada Cristina Ruiz González con su proyecto 'La canción'.