La cuenca del Segura cierra el año hidrológico con 567 hectómetros cúbicos almacenados - CHS

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha cerrado el año hidrológico 2025-2026 con 567,119 hectómetros cúbicos almacenados en los embalses de la demarcación a 29 de septiembre, el 50% de su capacidad total, frente a los 188,576 hectómetros cúbicos y el 17% registrados un año antes.

El volumen almacenado prácticamente triplica, por tanto, el existente al cierre del anterior ejercicio hidrológico. El año ha estado marcado por un fuerte contraste entre la escasez de recursos registrada durante los primeros meses y la recuperación experimentada a partir de febrero. En conjunto, la aportación interanual de los últimos 365 días alcanza los 636,882 hectómetros cúbicos, según ha informado la CHS.

El principal punto de inflexión se produjo en febrero de 2026, cuando se registraron 256,73 hectómetros cúbicos de aportaciones, el mayor volumen mensual desde 1980 y el tercero de toda la serie histórica. Además, el 5 de febrero entraron 34,33 hectómetros cúbicos en una sola jornada, el máximo diario desde que existen registros, iniciados en octubre de 1982.

El año hidrológico había comenzado con restricciones al regadío. La Comisión de Desembalse de septiembre de 2025 mantuvo una limitación conjunta del 27%, que en diciembre se elevó al 40% ante la evolución desfavorable de las aportaciones. En ese momento, la cuenca disponía de apenas 52 hectómetros cúbicos de recursos propios.

Las aportaciones de febrero modificaron este escenario y las existencias pasaron de 127,45 hectómetros cúbicos a comienzos de mes a 323,23 hectómetros cúbicos el 27 de febrero. Ese día, la Comisión de Desembalse acordó eliminar las restricciones al regadío y elevar el objetivo de desembalse hasta los 403,135 hectómetros cúbicos.

A finales de septiembre, de los 527,294 hectómetros cúbicos almacenados en los principales embalses del sistema, 248,898 hectómetros cúbicos correspondían a recursos de la cuenca y 278,396 hectómetros cúbicos a recursos procedentes del trasvase.

El último tramo del año hidrológico ha estado condicionado por las elevadas temperaturas estivales y el incremento de las demandas de riego. El desembalse acumulado se ha situado en torno a los hectómetros cúbicos, unos 50 hectómetros cúbicos por encima del objetivo establecido en febrero.

La CHS señala que este incremento no ha supuesto incumplimientos concesionales, ya que durante febrero y marzo las lluvias redujeron las necesidades de utilización de los derechos de agua, lo que permitió reservar parte de esos volúmenes para atender las mayores demandas registradas durante el verano.