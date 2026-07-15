Culmina la instalación del monumento a Alatriste que se inaugura este viernes en un acto abierto al público

Colocación del monumento al capitán Alatriste en la plaza del Cuartel del Rey - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha culminado este miércoles la instalación del monumento al capitán Alatriste en la plaza del Cuartel del Rey con la colocación de la escultura sobre su pedestal, según ha informado el Consistorio.

El monumento será inaugurado este viernes, 17 de julio, a las 9.30 horas, en un acto abierto al público al que podrán asistir los ciudadanos y que contará con la presencia del escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte.

La maniobra de instalación de la estatua realizada por operarios municipales ha sido supervisada por su autor, el escultor Salvador Amaya, quien, a partir de un boceto original del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, creó la pieza elaborada en bronce y 2,40 metros de altura.

La base está formada por sillares históricos procedentes del Arsenal Militar de Cartagena, cedidos por la Armada a el Ayuntamiento para su incorporación al monumento.

El proyecto fue presentado el pasado año en la Real Academia Española por la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al escritor Arturo Pérez-Reverte y a los autores del monumento.

La iniciativa, propuesta por la regidora y aprobada por decisión unánime del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, constituye un homenaje de la ciudad y de los cartageneros a Arturo Pérez-Reverte a través del capitán Alatriste, uno de sus personajes literarios más universales.

La obra rinde también tributo a los Tercios españoles y a los hombres y mujeres de armas vinculados a la historia de Cartagena.

La inauguración tendrá lugar en la plaza del Cuartel del Rey, frente al Arsenal Militar, donde el monumento pasará a formar parte del patrimonio urbano de la ciudad.