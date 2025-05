El cumplimiento de las reglas fiscales permite al Ayuntamiento obtener financiación para proyectos estratégicos

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado esta mañana que la Junta de Gobierno ha aprobado la liquidación consolidada del ejercicio 2024.

Esta liquidación viene a ratificar el cumplimiento de las reglas fiscales, lo que permitirá al Consistorio obtener financiación para llevar a cabo aquellos proyectos estratégicos que configuran el modelo de ciudad.

Se consigue de esta forma revertir "en tiempo récord la inestabilidad financiera en la que se encontraban las cuentas municipales, ratificando de esta forma la efectividad de las medidas de corrección, control y optimización llevadas a cabo por el Consistorio en el marco del Plan de Medidas de Gestión Económica", ha destacado.

Una vez retomada la senda de la estabilidad, desde el Consistorio se continúa trabajando para consolidar la recuperación del orden en las mismas con el objetivo de revertir el déficit acumulado que presentaban las cuentas municipales al inicio de la legislatura, así como en la optimización el uso de los fondos públicos a fin de garantizar la calidad de los servicios públicos y continuar implementando el modelo de ciudad.

REDUCCIÓN A LA MITAD DE LOS REMANENTES NEGATIVOS DE TESORERÍA

Durante el pasado ejercicio los remanentes negativos de tesorería se redujeron hasta prácticamente la mitad, pasando de los 76.808.925,04 a los 38.505.809,26 euros. Cabe destacar que esto supone mejorar dicho indicador en 38,3 millones de euros, superando de esta forma en casi 10 millones los objetivos recogidos en el Plan de Saneamiento.

El carácter interanual de este valor, que se calcula a 31 de diciembre, permite obtener una imagen fiel de la evolución de las cuentas municipales sin los sesgos temporales de los períodos intermedios como consecuencia de la desigual distribución a lo largo del año de los ingresos y gastos.

VUELTA A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Tal y como preludiaba el informe de la ejecución del cuarto trimestre, las cuentas municipales recuperan la estabilidad presupuestaria, arrojando las mismas una capacidad de financiación de 33.574.204,33.

Esta cifra contrasta enormemente con las cifras del año anterior, en que la liquidación arrojó un valor de -64.312.445,82 euros, lo que supone necesidad de financiación, lo que supone una mejora en este parámetro de cerca de 98 millones de euros.

La estabilidad presupuestaria es una magnitud de gran trascendencia, ya que supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, de tal forma que cuando los ingresos no financieros superan los gastos no financieros se tiene capacidad de financiación y, cuando es a la inversa, se está ante una situación de necesidad de financiación

Así, la liquidación sitúa la deuda actual en 277,4 millones de euros, lo que supone el 55,89 por ciento de los ingresos corrientes. "Estas cifras suponen que el Ayuntamiento podrá obtener financiación para poner en marcha los proyectos estratégicos que configuran el modelo de ciudad, logrando con ello que murcianos y visitantes puedan disfrutar de una Murcia mejor", ha explicado el concejal.

El disponer de capacidad de financiación permitirá al Consistorio poder recurrir a concertar operaciones de crédito previstas en el Presupuesto de 2025 con las que financiar las inversiones necesarias en barrios y pedanías, seguridad ciudadana, deportes, movilidad o recuperación del patrimonio. Esta mejora permitirá también a las Juntas Municipales contar con inversión para el desarrollo y ejecución de sus proyectos.

PRESUPUESTO 2026

Señala Muñoz que, en el marco de esta apuesta por recuperar el orden en las cuentas municipales, se han aprobado tres presupuestos en poco más de un año, a lo que se suma el hecho de que, por primera vez en más de una década, este ha entrado en vigor a principios de año, evitando de esta forma desfases temporales en su ejecución.

En esta línea ha anunciado que ya se han iniciado los trabajos para elaborar el presupuesto del ejercicio 2026.