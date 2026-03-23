Los cursos de extensión universitaria y escuelas de verano de la UMU llegarán este año a 11 municipios

La presentación de los cursos de extensión universitaria ha tenido lugar en la Convalecencia - UMU

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Escuela de Formación Continua, ha presentado este lunes su programación de los Cursos de Extensión Universitaria, una oferta formativa para toda la sociedad que se llevará a cabo entre los meses de abril y octubre de los meses de abril y octubre.

También se han presentado las Escuelas de Verano, que están dirigidas a estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, con el objetivo de acercar la formación universitaria al alumnado, según ha informado la institución docente.

La oferta está compuesta por un total de 36 cursos y escuelas de verano en las que podrán inscribirse hasta 2.500 personas.

Todos estos cursos se llevarán a cabo en trece sedes, repartidas por once municipios de la Región, entre las que se encuentran la Escuela Militar de Buceo y la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha hecho hincapié en que en esta edición se ha focalizado el esfuerzo en ajustar la oferta a las necesidades de demanda "y a que los cursos que se imparten sean mayoritariamente seguidos por la comunidad universitaria".

Por su parte, la vicerrectora de Formación Continua de la UMU, Vanesa Valero, ha destacado la solidez de esta convocatoria "en la que hemos consolidado los cursos que ya estaban lo que nos hacer ser referentes en estas actividades".

Como novedad, la programación incluye un curso sobre medicina hiperbárica titulado 'Iniciación a los problemas médicos-sanitarios que se derivan de la práctica del buceo' y que se celebrará en la escuela militar de buceo en Cartagena del 7 al 18 de septiembre.

ESCUELAS DE VERANO

Con respecto a las escuelas de verano, la Universidad de Murcia abre sus facultades a estudiantes preuniversitarios de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato con 14 cursos para que puedan conocer de cerca qué se hace en las diferentes titulaciones de la UMU y así poder guiarles en un futuro académico.

Las facultades que organizarán escuelas de verano para preuniversitarios son las facultades de Filosofía, Psicología, Derecho, Economía y Empresa, Turismo, Bellas Artes, Letras, Informática, Medicina, Biología y Veterinaria.

Este año se ha incluido la escuela de verano de Enfermería en la sede de Cartagena, ya que hasta ahora solo se había celebrado en la sede de este grado en Murcia y se trata de una escuela con mucha demanda. Toda la información sobre los cursos y los procesos de inscripción puede consultarse en 'www.um.es/web/cursosdeextension'.