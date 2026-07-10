Decomisan 170 kilos de fruta sin licencia ni trazabilidad en un mercadillo de Cartagena

Fruta intervenida - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Mercados de la Policía Local de Cartagena, en una operación conjunta con la Unidad de Tráfico, ha decomisado un total de 170 kilos de fruta sin licencia ni trazabilidad que se encontraban expuestos para su venta en el mercado de la calle Ribera de San Javier.

Las intervenciones se engloban dentro de un dispositivo de inspección y control el pasado miércoles, 8 de julio, centrado en la prevención e interceptación de actividades de venta ambulante que carecen de la correspondiente autorización, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante el transcurso de la inspección, los agentes procedieron al decomiso cautelar de melones, sandías y melocotones, debido a que carecían tanto de la preceptiva licencia municipal exigida, como de la documentación que acredita la trazabilidad obligatoria según la normativa vigente.

Desde el Consistorio de la ciudad portuaria han advertido de que este tipo de puestos clandestinos suponen un riesgo para la salud pública al operar al margen de los canales oficiales y evadir los controles higiénico-sanitarios obligatorios.

Con este dispositivo, la Policía Local de Cartagena mantiene sus labores periódicas de fiscalización en los espacios de venta pública para garantizar la protección del consumidor y el cumplimiento de la legalidad en el término municipal.