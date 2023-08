Decomisan en Cartagena (Murcia) casi medio millar de productos falsificados dentro de un vehículo

CARTAGENA (MURCIA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Local del destacamento del barrio de Los Dolores de Cartagena (Murcia) decomisó en la madrugada de este domingo un total de 493 artículos falsificados que fueron hallados en el interior de un vehículo, tras interceptarlo al observar que el conductor hacía maniobras extrañas al percatarse de la presencia policial.

Los agentes dieron el alto al conductor y comprobaron que contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad intelectual, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Durante el registro se encontraron distintos bultos de gran tamaño que contenían una gran cantidad de prendas de ropa de marca que resultaron ser falsificaciones, de manera que se procedió a su decomiso, así como a la imputación del implicado.

La Policía Local recuerda la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, que no están sometidos a controles de calidad y que, incluso, pueden acarrear problemas para la salud, como alergias o reacciones adversas de la piel, al no contar con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por Ley.